Сергей Лавров заявил о "серьезных вопросах" в отношении военно-биологической деятельности отдельных государств за рубежом, но не назвал конкретных стран и не привел доказательств своих утверждений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 сентября заявил о "серьезных вопросах" в отношении военно-биологической деятельности отдельных государств мира. Об этом сообщают российские пропагандистские ресурсы со ссылкой на его видеообращение к участникам семинара по выполнению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

По словам российского министра, спустя 50 лет после вступления в силу Конвенции в 1975 году угроза применения биологических агентов якобы по-прежнему остается высокой.

"Серьезные вопросы в контексте соблюдения конвенции вызывает военно-биологическая деятельность отдельных государств за пределами их национальной территории под предлогом сотрудничества в профилактических и других мирных целях, как утверждается", — заявил в своем обращении Лавров.

Видео дня

При этом российский министр не назвал конкретные страны, о которых говорил, и не привел в своём обращении доказательств того, что соответствующая деятельность носит военный характер.

Кроме того, глава МИД РФ заявил, что проблема биологической безопасности остается актуальной в связи с несколькими факторами. Среди них он назвал трансграничный характер биологических угроз, возможное ненадлежащее использование биотехнологий, а также потенциальное применение биологических агентов и токсинов в качестве оружия террористами.

Лавров также напомнил о Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. Документ вступил в силу в 1975 году.

Российский министр назвал конвенцию первым международным юридически обязательным документом, запретившим целую категорию оружия массового уничтожения. По его словам, спустя полвека после вступления документа в силу вопрос биологической безопасности не утратил своей актуальности.

Какие предложения озвучила Россия

Лавров заявил, что Москва выступает за ужесточение режима Конвенции. Среди российских предложений он назвал разработку универсального, юридически обязательного и недискриминационного протокола к документу с эффективным механизмом проверки.

Кроме того, РФ выступает за строгое выполнение государствами-участниками своих обязательств на национальном уровне и за создание в рамках конвенции системы оценки научно-технологических достижений в биологической сфере и контроля за соответствующими исследованиями.

Лавров отдельно упомянул рабочую группу по укреплению Конвенции, созданную после Девятой обзорной конференции КБТО в 2022 году. Он заявил, что Россия рассчитывает на её дальнейшую работу и результативность.

Что известно об обвинениях в адрес Украины в сфере "военной биологии"

Обвинения в сфере так называемой "военной биологии" Москва активно распространяет как минимум с 2014 года, а после начала полномасштабного вторжения в 2022 году эта тема и вовсе стала одним из направлений российской информационной кампании.

Российские представители утверждали, что США якобы финансировали в Украине сеть военных биологических лабораторий, где проводились опасные исследования. В частности, в марте 2022 года представитель РФ в Совете Безопасности ООН заявлял о как минимум 30 лабораториях, которые якобы были связаны с американским Министерством обороны. Российская сторона также говорила об исследованиях, направленных на усиление патогенных свойств возбудителей чумы, сибирской язвы и холеры.

Отдельное направление российских заявлений касалось якобы возможного распространения опасных инфекций с помощью перелетных птиц, летучих мышей и комаров. Такие утверждения также звучали на заседаниях Совета Безопасности ООН.

Еще одна версия, которую распространяли российские представители, заключалась в том, что украинские и американские программы якобы предусматривали сбор биологического материала украинцев для создания оружия, которое могло бы быть направлено против отдельных этнических групп. Европейская служба внешних связей EUvsDisinfo относит такие утверждения к повторяющейся прокремлевской дезинформационной кампании.

Что сказала ООН по поводу обвинений в адрес России

Отметим, что Россия неоднократно поднимала вопрос об украинских лабораториях в Совете Безопасности ООН. В марте и мае 2022 года представители Управления ООН по вопросам разоружения заявляли, что у организации нет информации о программе биологического оружия в Украине.

В мае 2022 года заместитель Верховного представителя ООН по вопросам разоружения Томас Маркрам заявил, что эта позиция остается в силе. Он также отметил, что у ООН нет соответствующего мандата и технических возможностей для самостоятельного расследования представленных Россией материалов.

В ходе другого заседания Совета Безопасности ООН в 2022 году российская сторона вновь затронула тему украинско-американских биологических программ, однако представитель ООН повторил, что организации ничего не известно о существовании в Украине программы по созданию биологического оружия.

Напомним, в мае 2026 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что в Европе якобы формируется "общеевропейская группа нападения" на Россию и ведётся подготовка к возможному прямому конфликту. Он также обвинил Запад в поддержке политики Украины, которую Москва расценивает как направленную на "истребление" всего, что связано с Россией.

Ранее у Сергея Лаврова не выдержали нервы в Индии. Когда у журналиста включился переводчик на телефоне, глава МИД РФ потребовал спрятать смартфон, иначе охрана "достанет оружие".