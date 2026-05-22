Глава МИД РФ сообщил, что коллективный Запад "под флагами нацизма" создает общеевропейскую группу нападения на Россию.

Запад готовится напасть на Россию и "истребить все", что имеет отношение к РФ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ориентированному на молодежную аудиторию пропагандистскому изданию "Детская редакция". Его цитирует The Moscow Times.

По его утверждению, речь идет о подготовке атаки силами объединенной Европы, где возрождается идеология реваншизма.

"Сейчас под теми же флагами нацизма, реваншизма создают общеевропейскую группу нападения на Россию уже не только гибридными методами, но и про физическое нападение думают. А во главе этой группы поставлен не Адольф Гитлер, его просто сейчас уже нет, а [президент Украины] Владимир Зеленский со своими нацистскими лозунгами", — сообщил российский дипломат.

Запад в лице части своих элит, как заявляет Лавров, якобы поддерживает "политику Киева" по уничтожению России.

"Именно они, эти глобалисты несут главную ответственность за то, что смыслом существования нынешней украинской власти стало истребление всего, что связано с Россией… Запад эту нацистскую политику щедро оплачивает и поощряет, настаивая на том, чтобы Украина продолжала эту неприемлемую линию", — сказал Лавров на заседании комиссии генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Лавров считает, что Запад "не может смириться" с существованием РФ как самостоятельной силы.

