Глава МЗС РФ повідомив, що колективний Захід "під прапорами нацизму" створює загальноєвропейську групу нападу на Росію.

Захід готується напасти на Росію і "винищити все", що має стосунок до РФ, заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю орієнтованому на молодіжну аудиторію пропагандистському виданню "Детская редакция". Його цитує The Moscow Times.

За його твердженням, ідеться про підготовку атаки силами об'єднаної Європи, де відроджується ідеологія реваншизму.

"Зараз під тими ж прапорами нацизму, реваншизму створюють загальноєвропейську групу нападу на Росію вже не тільки гібридними методами, а й про фізичний напад думають. А на чолі цієї групи поставлено не Адольфа Гітлера, його просто зараз уже немає, а [президента України] Володимира Зеленського зі своїми нацистськими гаслами", — повідомив російський дипломат.

Захід в особі частини своїх еліт, як заявляє Лавров, нібито підтримує "політику Києва" зі знищення Росії.

"Саме вони, ці глобалісти несуть головну відповідальність за те, що сенсом існування нинішньої української влади стало винищення всього, що пов'язано з Росією... Захід цю нацистську політику щедро оплачує і заохочує, наполягаючи на тому, щоб Україна продовжувала цю неприйнятну лінію", — сказав Лавров на засіданні комісії генради "Єдиної Росії" з міжнародного співробітництва та підтримки співвітчизників за кордоном.Лавров вважає, що Захід "не може змиритися" з існуванням РФ як самостійної сили.

