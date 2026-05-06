Міг скаржитися на Зеленського: Лавров зателефонував держсекретареві США Рубіо

Саме глава МЗС РФ попросив про дзвінок. Обговорювали, серед іншого, війну в Україні.

Примітно, але про дзвінок практично одночасно повідомили в МЗС РФ і на сайті Білого дому.

Прес-секретар Томмі Піготт повідомив дослівно: "Держсекретар Марко Рубіо сьогодні на прохання міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова провів телефонну розмову. Вони обговорили відносини між США і Росією, російсько-українську війну і ситуацію в Ірані".

Є версія, що росіяни хотіли через США вплинути на Зеленського — після його натяків на те, що якщо РФ порушить оголошене 6 травня перемир'я, то і парад 9 травня на Красній площі може бути під загрозою. А Росія порушила це перемир'я, атакувавши низку регіонів України.

МЗС Росії про телефонний дзвінок розповів зовсім в іншому контексті, що видно на скріншті, який з'явився в соцмережах.

Не повідомлялося, що Сергій Лавров просив про дзвінок. І не уточнювалося, що обговорювали війну в Україні. Далі дослівно: "5 травня відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ Російської Федерації С.В.Лаврова з Державним секретарем США М.Рубіо. Глави зовнішньополітичних відомств провели "звірку годинників" щодо поточної ситуації в міжнародних справах і російсько-американських відносинах, а також обговорили графік двосторонніх контактів. Бесіда мала конструктивний і діловий характер".

