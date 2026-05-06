Мог жаловаться на Зеленского: Лавров позвонил госсекретарю США Рубио

Именно глава МИД РФ попросил о звонке. Обсуждали, среди прочего, войну в Украине.

Примечательно, но о звонке практически одновременно сообщили в МИД РФ и на сайте Белого дома.

Пресс-секретарь Томми Пиготт сообщил дословно: "Госсекретарь Марко Рубио сегодня по просьбе министра иностранных дел России Сергея Лаврова провел телефонный разговор. Они обсудили отношения между США и Россией, российско-украинскую войну и ситуацию в Иране".

Есть версия, что россияне хотели через США повлиять на Зеленского — после его намеков на то, что если РФ нарушит объявленное 6 мая перемирие, то и парад 9 мая на Красной площади может быть под угрозой. А Россия нарушила данное перемирие, атаковав ряд регионов Украины.

Відео дня

МИД России о телефонном звонке рассказал совсем в ином контексте, что видно на скринште, который появился в соцсетях.

Не сообщалось, что Сергей Лавров просил о звонке. И не уточнялось, что обсуждали войну в Украине. Далее дословно: "5 мая состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Государственным секретарем США М.Рубио. Главы внешнеполитических ведомств провели "сверку часов" по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов. Беседа носила конструктивный и деловой характер".

Напомним, ранее Фокус писал о том, что значат два режима "перемирия", о которых объявили Путин и Зеленский.

Также мы рассказывали, что к Москве стянули 250 единиц ПВО, чтобы защитить парад на Красной площади, который и так максимально урезали: на нем не будет техники и авиации.