Два "режима перемирия": о чем говорят разные предложения Украины и РФ по прекращению огня, — Newsweek

И Украина, и Россия призвали к режимам прекращения огня на фоне годовщины завершения Второй мировой войны в Европе. Стороны намекают на перспективу более длительной паузы и жизнеспособность переговоров о достижении мира.

РФ провозгласила "перемирие" на 8-9 мая, в то время как президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении режима тишины с 6 мая. В Киеве считают, что такая пауза может проверить перспективу долгосрочного прекращения боевых действий, пишет издание Newsweek.

"Обе стороны были бы рады передышке от войны, которая, похоже, в ближайшее время не закончится", — отметил Джеймс Роджерс, автор книги "Возвращение России: от Ельцина до Путина — история мстительного Кремля".

Роджерс предполагает, что президент Владимир Зеленский очень хотел бы, чтобы украинский народ, особенно военные, получили передышку от войны, даже если она будет недолговременной.

Відео дня

"Путин, вероятно, тоже хотел бы этого, но он, видимо, больше переживает — в то время, когда Украина продолжает наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре — тем, что парад в честь Дня победы 9 мая может быть омрачен атакой", — добавил эксперт.

Официальная причина, почему Кремль ввел ограничения на мобильный интернет и связь, это угроза ударов по Москве. Российские власти боятся, что сети мобильной связи могут использоваться Украиной для навигации или наведения, и эта перспектива нависла над центральным элементом демонстрации силы Путиным на Красной площади.

Джеймс Роджерс считает, что вынужденное сокращение масштабов проведения парада в Москве стало настоящей катастрофой для Путина.

"Прошло более четырех лет с тех пор, как он начал то, что должно было стать быстрым завоеванием Украины, а он не способен даже провести желаемый парад на Красной площади — не говоря уже о Киеве", — отметил исследователь.

В то же время перебои с интернетом и связью напомнили жителям Москвы о том, что РФ ведет войну против Украины, считает эксперт.

Издание также процитировало слова российского оппозиционера в изгнании Михаила Ходорковского, который на днях в сети писал, что перемирие до 9 мая даст Кремлю несколько дней инсценированного покоя. Украинские удары по объектам в РФ приостановятся именно в тот момент, когда Россия является "наиболее уязвимой" к ним.

Напомним, в ночь на 6 мая начался режим тишины, провозглашенный Украиной: Фокус рассказывал, что происходит в воздушном пространстве.

5 мая Кирилл Буданов заявил, что Украина может продлить перемирие с РФ дольше 9 мая.