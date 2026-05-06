Два "режими перемир'я": про що говорять різні пропозиції України та РФ щодо припинення вогню, — Newsweek

І Україна, і Росія закликали до режимів припинення вогню на тлі річниці завершення Другої світової війни в Європі. Сторони натякають на перспективу тривалішої паузи і життєздатність переговорів про досягнення миру.

РФ проголосила "перемир'я" на 8-9 травня, у той час як президент України Володимир Зеленський повідомив про запровадження режиму тиші з 6 травня. У Києві вважають, що така пауза може перевірити перспективу довгострокового припинення бойових дій, пише видання Newsweek.

"Обидві сторони були б раді перепочинку від війни, яка, схоже, найближчим часом не закінчиться", — зауважив Джеймс Роджерс, автор книги "Повернення Росії: від Єльцина до Путіна — історія мстивого Кремля".

Роджерс припускає, що президент Володимир Зеленський дуже хотів би, аби український народ, особливо військові, отримали перепочинок від війни, навіть якщо він буде недовготривалим.

"Путін, ймовірно, теж хотів би цього, але він, мабуть, більше переймається — у час, коли Україна продовжує завдавати удари по російській нафтовій інфраструктурі — тим, що парад на честь Дня перемоги 9 травня може бути затьмарений атакою", — додав експерт.

Офіційна причина, чому Кремль запровадив обмеження на мобільний інтернет та зв'язок, це загроза ударів по Москві. Російська влада боїться, що мережі мобільного зв'язку можуть використовуватися Україною для навігації або наведення, і ця перспектива нависла над центральним елементом демонстрації сили Путіним на Червоній площі.

Джеймс Роджерс вважає, що вимушене скорочення масштабів проведення параду у Москві стала справжньою катастрофою для Путіна.

"Минуло понад чотири роки з того часу, як він розпочав те, що мало стати швидким завоюванням України, а він не здатний навіть провести бажаний парад на Червоній площі — не кажучи вже про Київ", — зауважив дослідник.

Водночас перебої з інтернетом та зв'язком нагадали мешканцям Москви про те, що РФ веде війну проти України, вважає експерт.

Видання також процитувало слова російського опозиціонера у вигнанні Михайла Ходорковського, який днями у мережі писав, що перемир'я до 9 травня дасть Кремлю кілька днів інсценізованого спокою. Українські удари по об'єктах у РФ призупиняться саме у той момент, коли Росія є "найбільш вразливою" до них.

