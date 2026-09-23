Лаврову привидівся "біонапад" на РФ: лякає світ ДНК-зброєю та бойовими кажанами (відео)

Сергій Лавров заявив про "серйозні питання" до військово-біологічної активності окремих держав за кордоном, але не назвав конкретних країн і не навів доказів своїх тверджень.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 23 вересня заявив про "серйозні питання" до військово-біологічної активності окремих держав світу. Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси з посиланням на його відеозвернення до учасників семінару щодо виконання Конвенції про заборону біологічної та токсинної зброї.

За словами російського міністра, через 50 років після набрання чинності Конвенцією у 1975 році загрози використання біологічних агентів нібито залишаються високими.

"Серйозні питання в контексті дотримання конвенції викликає військово-біологічна активність окремих держав за межами їхньої національної території під приводом співпраці у профілактичних та інших мирних цілях, як заявляється", — заявив у своєму зверненні Лавров.

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При цьому російський міністр не назвав конкретні держави, про які говорив, і не навів у своєму зверненні доказів того, що відповідна діяльність має військовий характер.

Окремо глава МЗС РФ заявив, що проблема біологічної безпеки залишається актуальною через кілька факторів. Серед них він назвав транскордонний характер біологічних загроз, можливе неналежне використання біотехнологій, а також потенційне застосування біологічних агентів і токсинів як зброї терористами.

Лавров також нагадав про Конвенцію про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їхнє знищення. Документ набув чинності у 1975 році.

Російський міністр назвав конвенцію першим міжнародним юридично обов'язковим документом, який заборонив цілу категорію зброї масового знищення. За його словами, через пів століття після набуття чинності документа питання біологічної безпеки не втратило актуальності.

Які пропозиції озвучила Росія

Лавров заявив, що Москва виступає за посилення режиму Конвенції. Серед російських пропозицій він назвав розробку універсального юридично обов'язкового та недискримінаційного протоколу до документа з ефективним механізмом перевірки.

Також РФ виступає за суворе виконання державами-учасницями своїх зобов'язань на національному рівні та за створення в межах конвенції системи оцінки науково-технологічних досягнень у біологічній сфері й контролю за відповідними дослідженнями.

Лавров окремо згадав робочу групу з посилення Конвенції, створену після Дев'ятої оглядової конференції КБТО у 2022 році. Він заявив, що Росія розраховує на її подальшу роботу та результативність.

Що відомо про звинувачення на адресу України у сфері "військової біології"

Звинувачення у сфері так званої "військової біології" Москва активно поширює щонайменше з 2014 року, а після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році ця тема і зовсім стала одним із напрямів російської інформаційної кампанії.

Російські представники стверджували, що США нібито фінансували в Україні мережу військових біологічних лабораторій, де проводили небезпечні дослідження. Зокрема, у березні 2022 року представник РФ у Раді Безпеки ООН заявляв про щонайменше 30 лабораторій, які нібито були пов'язані з американським Міністерством оборони. Російська сторона також говорила про дослідження, спрямовані на посилення патогенних властивостей збудників чуми, сибірської виразки та холери.

Окремий напрям російських заяв стосувався нібито можливого поширення небезпечних інфекцій за допомогою перелітних птахів, кажанів та комарів. Такі твердження також звучали на засіданнях Ради Безпеки ООН.

Ще одна версія, яку поширювали російські представники, полягала в тому, що українські та американські програми нібито передбачали збір біологічного матеріалу українців для створення зброї, яка могла б бути спрямована проти окремих етнічних груп. Європейська служба зовнішніх зв'язків EUvsDisinfo відносить такі твердження до повторюваної прокремлівської дезінформаційної кампанії.

Що сказала ООН про звинувачення Росії

Зазначимо, що Росія неодноразово порушувала тему українських лабораторій у Раді Безпеки ООН. У березні та травні 2022 року представники Управління ООН з питань роззброєння заявляли, що організація не має інформації про програму біологічної зброї в Україні.

У травні 2022 року заступник Верховного представника ООН з питань роззброєння Томас Маркрам заявив, що ця позиція залишається чинною. Він також зазначив, що ООН не має відповідного мандата та технічних можливостей для самостійного розслідування представлених Росією матеріалів.

Під час іншого засідання Ради Безпеки ООН у 2022 році російська сторона знову говорила про українсько-американські біологічні програми, однак представник ООН повторив, що організації не відомо про існування в Україні програми біологічної зброї.

Нагадаємо, в травні 2026 року глава МЗС РФ Сергій Лавров заявляв, що в Європі нібито формують "загальноєвропейську групу нападу" на Росію та готуються до можливого прямого конфлікту. Він також звинуватив Захід у підтримці політики України, яку Москва трактує як спрямовану на "винищення" всього, що пов’язане з Росією.

Раніше у Сергія Лаврова здали нерви в Індії. Коли у журналіста спрацьовував перекладач на телефоні, глава МЗС РФ зажадав заховати смартфон, або охорона "дістане зброю".