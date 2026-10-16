Фаворитка на пост генерального секретаря ООН назвала причину, мешающую остановить войну в Украине, — Reuters

Кандидат на пост генерального секретаря ООН Ребекка Гринспан заявила, что пришло время рисковать дипломатическими поражениями ради мира, призвав ООН преодолеть страх перед неудачами и кардинально реформировать организацию.

Ребекка Гринспан, которая является главной претенденткой на пост Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, заявила, что ООН стала слишком осторожной и боится рисковать. Она подчеркнула, что новый глава организации должен быть готов принимать на себя дипломатические неудачи и пробовать снова ради достижения мира. Об этом политик и экономист сообщила в интервью агентству Reuters.

Так, накануне нового голосования в Совете Безопасности ООН, назначенного на пятницу, Ребекка Гринспан призвала реформировать структуру ООН, сократить бюрократию и сделать миротворчество основным направлением деятельности организации.

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Голосование, запланированное на 16 октября, должно помочь определить уровень поддержки кандидатов. По данным Reuters, на этот раз впервые планируется использовать бюллетени разных цветов, что позволит понять, выступает ли против кандидата одно из государств, обладающих правом вето. Если Гринспэн изберут, она станет первой женщиной на посту генерального секретаря ООН. И, судя по ее нынешним заявлениям, ООН ждут серьезные изменения.

Что заявила кандидатка на пост генерального секретаря ООН

Бывшая вице-президент Коста-Рики Ребекка Гринспан заявила в интервью Reuters 15 октября, что Организация Объединенных Наций стала слишком осторожной в своих действиях. По её мнению, следующий генеральный секретарь должен быть готов к неудачам в дипломатии, но не отказываться от попыток найти решение.

"Я думаю, что ООН стала слишком склонна избегать рисков", — сказала Гринспен.

Она также подчеркнула, что организация должна быть готова к негативной реакции на свои инициативы и продолжать работу даже после неудачных попыток.

"Вы должны принять на себя цену отказа, цену неудачи и попробовать снова. В этом и заключается работа ООН", — пояснила кандидатка.

Сокращение штата и борьба с бюрократией

Гринспан уделила особое внимание внутренним проблемам организации. По её словам, ООН необходимо сократить количество должностей, упростить бюрократические процедуры и положить конец дублированию работы между различными структурами.

При этом Гринспен считает, что для эффективного функционирования ООН необходимо не просто сократить бюджет, но и провести системные реформы.

"Сокращение расходов — это ещё не всё. Да, можно урезать средства и только ухудшить ситуацию. Если вы не проводите реформы, вы будете делать всё хуже, чем раньше. Именно поэтому я говорю об изменении приоритетов", — пояснила кандидатка.

В качестве примера Гринспан привела свой опыт руководства Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), где ей удалось сократить 20 % должностей, одновременно повысив эффективность работы.

Она также поддержала замечания посла США в ООН Майка Волтца относительно чрезмерной бюрократии и дублирования функций внутри организации. Гринспен заявила, что в случае избрания назначит в своем офисе ответственное лицо, которое будет обеспечивать необходимую дисциплину для выполнения мандатов.

Роль ООН в конфликтах

70-летняя бывшая вице-президент Коста-Рики отметила, что в настоящее время ООН оказалась в стороне от урегулирования войны России против Украины и конфликта на Ближнем Востоке. По её словам, ООН должна играть более активную роль в урегулировании международных конфликтов. Для этого, по её мнению, необходимо активнее использовать посредничество, дипломатию и механизмы предотвращения конфликтов.

Гринспен подчеркнула, что организация уже располагает необходимыми знаниями, информацией и специалистами, работающими непосредственно в регионах конфликтов. Проблема, по её мнению, заключается в том, чтобы объединить эти ресурсы и обеспечить более эффективное руководство.

Она также выступила за более гибкий подход к миротворческим операциям. Если традиционная миротворческая миссия ООН не может работать в определенных условиях, организация, по её мнению, должна искать альтернативные форматы сотрудничества с государствами и международными партнерами.

В качестве примера эффективной дипломатии Гринспан привела своё участие в переговорах по Черноморской зерновой инициативе, заключенной в 2022 году. Соглашение позволило организовать экспорт украинского зерна морским путем, несмотря на полномасштабную войну России против Украины.

"Мы не обращались к прессе… Это была тихая дипломатия, которая сработала. Речь идет не о полной гармонии в международных делах, а о достижении конкретных результатов", — отметила она.

Она добавила, что миротворческие усилия и посредничество должны занимать центральное место в деятельности ООН, а организации необходимо лидерство, способное объединить уже имеющиеся ресурсы.

Может ли Гринспен возглавить ООН

Ребекка Гринспан является одной из главных претенденток на пост генерального секретаря ООН, который должен сменить Антониу Гутерриша по окончании его второго пятилетнего срока 31 декабря 2026 года.

Коста-Рика официально выдвинула её кандидатуру в марте 2026 года. До этого она занимала пост вице-президента своей страны, а с 2021 года возглавляла ЮНКТАД — Конференцию ООН по торговле и развитию.

По информации дипломатов, на которую ссылается Reuters, Гринспэн опережала других кандидатов в четырёх из пяти неформальных голосований в Совете Безопасности ООН. В ходе последнего такого опроса она получила девять голосов "за". Для получения рекомендации кандидату необходимо набрать не менее 9 из 15 голосов членов Совета Безопасности и не получить ни одного голоса "против" от постоянных членов (США, Китай, РФ, Франция, Великобритания).

Голосование в пятницу впервые пройдет с использованием цветных бюллетеней, которые покажут, воспользовался ли кто-либо из пяти постоянных членов правом вето.

Гринспен отметила, что не исключает голоса "против" со стороны страны, обладающей правом вето, однако подчеркнула, что подобные препятствия ей удавалось преодолевать и в ходе предыдущих избирательных кампаний.

Она также ожидает, что после пятничного голосования в борьбу могут вступить новые кандидаты, и подытожила: "Игра ещё не закончена — мы должны продолжать работать".

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что Москва достигнет целей своей так называемой "СВО" против Украины. По его словам, после этого якобы должна "восстановиться мирная жизнь", при этом глава российского МИД повторил пропагандистские тезисы Кремля относительно войны.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что президент США Дональд Трамп во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что войну России против Украины можно завершить гораздо быстрее, и намекнул на свой собственный путь к миру. Кроме того, он рассказал о внешнеполитических приоритетах Вашингтона и назвал США сильнее, чем когда-либо прежде.