Трамп нашел "самый быстрый" путь к миру в Украине: основные заявления с трибуны ООН

Во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН Дональд Трамп вновь взял на себя роль главного мирового миротворца и заинтриговал заявлением о том, что войну в Украине удастся урегулировать гораздо быстрее, чем кажется.

Президент США Дональд Трамп выступил на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. В своей речи он затронул вопросы внешней политики США, войны России против Украины, конфликта вокруг Ирана и ситуации в Газе. Уже традиционно значительную часть выступления Трамп посвятил собственным действиям и заявлениям о достижениях своей администрации в сфере международной безопасности. Выступление состоялось 22 сентября 2026 года, а официальная трансляция была размещена на сайте Белого дома.

В начале выступления Трамп отметил возвращение США к активной роли на международной арене и подчеркнул, что Америка находится на пике своей мощи. По словам президента США, американская экономика вызывает интерес во всём мире, а другие страны извлекают выгоду из экономической и военной мощи США.

Видео дня

"Америка вернулась, и наша страна сегодня сильнее, чем когда-либо прежде. Наша экономика вызывает зависть во всем мире. Весь мир извлекает выгоду из богатства, силы и динамики возрожденной Америки", — заявил Трамп.

Особое внимание политик уделил вопросу мирного урегулирования международных конфликтов.

"Пока другие говорили, я действовал. Пока другие говорили о мире, я добивался мира. Пока другие игнорировали угрозы, я противостоял им", — добавил Трамп.

Таким образом, значительную часть своего выступления он посвятил изложению собственной внешнеполитической линии и решений своей администрации. Кроме того, Трамп подверг критике международные организации и говорил о необходимости защиты американского суверенитета.

Что Трамп сказал об Украине

Отдельно президент США упомянул войну России против Украины. По его словам, США продолжают работать над прекращением боевых действий, а завершить войну, по его мнению, можно быстрее, чем кажется.

"Мы положили конец войне в Газе, спасши тысячи жизней. Нам удастся урегулировать войну в Украине быстрее, чем нам кажется", — отметил американский президент.

Трамп заявил, что его администрация пытается добиться прекращения ударов по энергетической инфраструктуре, и призвал к прекращению боевых действий.

Президент США также упомянул о работе по возвращению украинских и российских детей в их семьи. В то же время он не объявил в ходе выступления о каком-либо конкретном новом механизме прекращения войны или о достижении договоренности между Киевом и Москвой.

Трамп упомянул и о войне в Газе

Говоря о Ближнем Востоке, президент США заявил, что его администрация работает над прекращением войны в Газе и спасением людей.

Трамп представил достигнутые дипломатические договоренности и переговоры как часть более широкой политики по прекращению войн. В то же время ситуация в Газе остается одним из центральных вопросов повестки дня Генеральной Ассамблеи ООН.

Трамп вновь высказался по поводу ядерного оружия

Одной из главных тем выступления стал Иран. Трамп заявил, что Соединённые Штаты не позволят Тегерану обзавестись ядерным оружием. Дональд Трамп подчеркнул опасность иранских ядерной и ракетной программ для мировой безопасности, в частности для европейских стран, и призвал к международной изоляции официального Тегерана.

"Я никогда не позволю Ирану обладать ядерным оружием. Они создали ракету, способную достичь Европы, и очень этим гордились. Я надеюсь, что европейцы это осознают", — отметил Трамп.

Президент США также обвинил иранский режим в поддержке вооружённых группировок и нападениях, которые угрожают безопасности в регионе. По словам политика, действующий иранский режим в этом году уничтожил более 72 тысяч своих граждан, а поддерживаемые Тегераном подразделения причастны к гибели 1200 гражданских лиц, среди которых есть десятки американцев и детей.

Трамп в своей речи призвал другие государства присоединиться к экономической изоляции Ирана. Он связал возможное ослабление давления с прекращением атак на коммерческое судоходство, отказом Тегерана от ядерных амбиций и прекращением поддержки террористических группировок. В то же время президент США выразил убеждение, что после завершения избирательного процесса существует высокая вероятность заключения нового соглашения с Ираном, поскольку дальнейшая эскалация конфликта невыгодна самому Тегерану.

Напомним, президент США Дональд Трамп в Нью-Йорке обратился к Владимиру Путину с призывом прекратить войну, назвав прекращение боевых действий своим главным посланием российскому лидеру. В то же время на вопрос о сроках окончания войны Трамп конкретного ответа не дал.

Также мы писали, что Дональд Трамп признал, что Россия утратила контроль над производством дизельного топлива из-за войны против Украины и ударов по её нефтеперерабатывающим заводам. Он заявил, что значительная часть НПЗ была повреждена и временно остановлена, а также призвал прекратить войну, заявив о больших ежемесячных потерях.