Президент США Дональд Трамп прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где с 22 по 28 сентября 2026 года проходит неделя высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

После очень кратких комментариев для прессы — в основном сводившихся к насмешкам над CNN — он ответил на громкий вопрос журналиста, заявив, что его послание Путину таково: "закончить войну", сообщает все тот же CNN.

Когда его вновь спросили о том, когда закончится война, Трамп продолжил говорить о состоявшейся во вторник встрече мировых лидеров, уйдя от ответа на основной вопрос.

"Но скажу вам: для меня честь находиться в ООН, и мы добиваемся значительного прогресса. У нашей страны дела идут очень и очень хорошо", — отметил он.

По информации Reuters со ссылкой на анонимный источник в окружении Трампа, пребывание главы Белого дома на Генассамблее будет насыщенным, а его выступление снова вызовет резонанс.

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Как сообщили в администрации президента США, он намерен заявить, что противостояние с Ираном не позволило Тегерану получить ядерное оружие, а также подчеркнуть прогресс на пути к миру и формированию глобального порядка, все более отвечающего интересам США.

Не исключена и критика ООН за якобы посягательство этой организации и других международных структур на суверенитет США и насаждения ими, с точки зрения Вашингтона, левой повестки дня.

После выступления у Трампа запланированы встречи — как двусторонние, так и групповые — не менее чем с 11 мировыми лидерами, среди которых глава правительства Великобритании Энди Бернем, президент Украины Владимир Зеленский, временная глава Венесуэлы Делси Родригес, и другие.

Накануне президент США встретился с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Напомним, о том, что встреча Трампа и Зеленского состоится 22 сентября, стало известно вчера. До последнего момента были сомнения в том, что это возможно.

По мнению СМИ, глава Белого дома будет требовать от Зеленского остановить украинские удары по российским НПЗ, тогда как Киев требует взамен прекращения атак РФ по украинской энергетике.

Также сообщалось, что Трамп накануне анонсировал крупную бизнес-сделку с Беларусью на фоне торговой войны с Канадой.