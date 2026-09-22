Трамп передав Путіну послання з Нью-Йорка: що він сказав (відео)

Президент США Дональд Трамп прибув до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку, де з 22 по 28 вересня 2026 року триває тиждень високого рівня 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Після дуже коротких коментарів для преси — які здебільшого зводилися до насмішок над CNN — він відповів на гучне запитання журналіста, заявивши, що його послання Путіну таке: "закінчити війну", повідомляє все той самий CNN.

Коли його знову запитали про те, коли закінчиться війна, Трамп продовжив говорити про зустріч світових лідерів, що відбулася у вівторок, ухилившись від відповіді на основне запитання.

"Але скажу вам: для мене честь перебувати в ООН, і ми досягаємо значного прогресу. У нашої країни справи йдуть дуже-дуже добре", — зазначив він.

За інформацією Reuters із посиланням на анонімне джерело в оточенні Трампа, перебування глави Білого дому на Генеральній Асамблеї буде насиченим, а його виступ знову викличе резонанс.

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Як повідомили в адміністрації президента США, він має намір заявити, що протистояння з Іраном не дозволило Тегерану отримати ядерну зброю, а також підкреслити прогрес на шляху до миру та формування глобального порядку, який дедалі більше відповідає інтересам США.

Не виключена й критика ООН за нібито посягання цієї організації та інших міжнародних структур на суверенітет США та нав’язування ними, з точки зору Вашингтона, лівого порядку денного.

Після виступу у Трампа заплановані зустрічі — як двосторонні, так і групові — щонайменше з 11 світовими лідерами, серед яких голова уряду Великої Британії Енді Бернем, президент України Володимир Зеленський, тимчасовий глава Венесуели Делсі Родрігес та інші.

Напередодні президент США зустрівся зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном.

Нагадаємо, що про те, що зустріч Трампа і Зеленського відбудеться 22 вересня, стало відомо вчора. До останнього моменту існували сумніви щодо того, чи це взагалі можливо.

На думку ЗМІ, глава Білого дому вимагатиме від Зеленського припинити українські удари по російських НПЗ, тоді як Київ вимагає натомість припинення атак РФ на українську енергетику.

Також повідомлялося, що Трамп напередодні оголосив про укладення великої бізнес-угоди з Білоруссю на тлі торговельної війни з Канадою.