Зеленський зустрінеться з Трампом у Нью-Йорку: названо дату, — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп зустрінеться зі своїм американським колегою Володимиром Зеленським 22 вересня.

Зустріч відбудеться у другій половині дня або ввечері, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на обізнане джерело.

Наразі літак Зеленського прямує до США, де політик візьме участь у заходах у рамках тижня високого рівня 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Напередодні ввечері президент України повідомив, що поспілкувався з главою Білого дому по телефону.

"Важлива розмова, і ми встигли обговорити багато питань. Домовилися про зустріч у Нью-Йорку, і ця зустріч може багато чого змінити. Дипломатична динаміка є", — йдеться у повідомленні.

Він подякував Трампу за візит його спеціальних представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва, які, за його словами, "оцінили ситуацію в Україні", а також за підписання "закону Ліндсі Грем".

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"Є ідеї щодо заходів з деескалації та фундаментальних питань безпеки — енергетичної, продовольчої, захисту життя людей. Працюємо разом з американською командою і готові вживати дійсно серйозних заходів".

Ще кілька днів тому постійний представник США при ООН Майк Волтц розповідав про розклад зустрічей президента Дональда Трампа під час асамблеї, але не згадував про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Передбачалося, що американський лідер зустрінеться з іншими високопоставленими політиками, які представляють інтерес для Білого дому.

16 вересня глава української держави коротко виклав свої плани щодо 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. В одному зі звернень Зеленський зазначив, що планує провести низку зустрічей із партнерами та обговорюватиме питання про надання зброї та засобів ППО: про можливі контакти з Трампом не згадувалося. Крім того, ймовірно, йтиметься про розширення Антибалістичної коаліції.

Перед цим Зеленський розмовляв по телефону з президентом Франції Емманюелем Макроном: зазначалося, що вони проведуть двосторонню зустріч у Нью-Йорку на сесії Генеральної Асамблеї.

Нагадаємо, що США дозволили продаж Україні ракет ППО на суму 2 млрд доларів.

Також повідомлялося, що Трамп знову попросив Зеленського припинити атаки на російські НПЗ.