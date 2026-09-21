Зеленский встретится с Трампом в Нью-Йорке: названа дата, — СМИ

Президент США Дональд Трамп встретится со своим американским коллегой Владимиром Зеленским 22 сентября.

Встреча состоится во второй половине дня или вечером, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на осведомленный источник.

Сейчас самолет Зеленского держит курс в США, где политик примет участие в мероприятиях в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Накануне вечером президент Украины сообщил, что поговорил с главой Белого дома по телефону.

"Важный разговор, и многие вещи успели обсудить. Договорились о встрече в Нью-Йорке, и эта встреча может многое изменить. Дипломатическая динамика есть", — говорится в сообщении.

Он поблагодарил Трампа за визит его спецпредставителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев, которые, по его словам, "увидели ситуацию в Украине", а также за подписание "закона Линдси Грэма".

Видео дня

"Есть идеи о деэскалационных шагах и фундаментальных вопросах безопасности — энергетической, продовольственной, защиты жизни людей. Работаем вместе с американской командой и готовы делать действительно серьезные шаги".

Еще пару дней назад постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц рассказывал о расписании встреч президента Дональда Трампа во время ассамблеи, но не упоминал о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагалось, что американский лидер встретится с другими высокопоставленными политиками, представляющими интерес для Белого дома.

16 сентября глава украинского государства кратко изложил свои планы на 81-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. В одном из обращений Зеленский сказал, что планирует провести ряд встреч с партнерами и будет обсуждать вопрос о предоставлении оружия и средств ПВО: о возможных контактах с Трампом не упоминалось. Кроме того, вероятно, речь пойдет о расширении Антибаллистической коалиции.

Перед этим Зеленский беседовал по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном: отмечалось, что они проведут двустороннюю встречу в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи.

Напомним, США разрешили продажу Украине ракет ПВО на сумму $2 млрд.

Также сообщалось, что Трамп вновь просил Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ.