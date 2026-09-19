"Пока не подтвердили": поговорят ли Трамп и Зеленский на Генассамблее ООН, — СМИ

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц рассказал о расписании встреч президента Дональда Трампа во время ассамблеи, но не упомянул о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили СМИ. Трамп встретится с другими высокопоставленными политиками, представляющими интерес для Белого дома, а Зеленский — с европейцем, который ранее организовывал спонтанные встречи с Трампом. Что известно о планах обоих глав государств на мероприятиях 81-й Генеральной Ассамблеи ООН, которая 22-28 сентября пройдет в Нью-Йорке?

Дональд Трамп проведёт два дня, 21-22 сентября, в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили корреспонденты медиа "Суспильне" из Вашингтона. Глава Белого дома проведет несколько встреч в Trump Tower, но бесед с Зеленским не будет. В планах Трампа — беседа с европейским политиком, премьер-министром Великобритании Энди Бернемом, а также с представительницей Тихоокеанского региона, премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Отмечается, что контакты с Такаити особенно важны в преддверии встречи с лидером Китая Си Цзиньпином, сказал Уолтц во время брифинга для прессы. Кроме того, состоятся переговоры с главами шести стран Персидского залива, страдающих от войны с Ираном, а также с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.

Видео дня

Зеленский о встречах на Генеральной Ассамблее ООН

"Суспільне" добавило со ссылкой на два анонимных источника в окружении президента Украины, что "по состоянию на 19 сентября двусторонняя встреча Трампа и Зеленского не подтверждена".

Между тем 16 сентября глава украинского государства кратко изложил свои планы на 81-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. В одном из обращений Зеленский сказал, что планирует провести ряд встреч с партнерами и будет обсуждать вопрос о предоставлении оружия и средств ПВО: о возможных контактах с Трампом не упоминалось. Кроме того, вероятно, речь пойдет о расширении Антибаллистической коалиции. Перед этим Зеленский беседовал по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном: отмечается, что они проведут двустороннюю встречу в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи.

Зеленский и Трамп — встречи и помощь Украине

Отметим, что ранее был случай с Зеленским и Трампом, когда оба участвовали в одном мероприятии, не планировали вступать в контакт, но в итоге встретились. Один из таких случаев произошел во Франции во время заседания "Большой семерки". В сети появились совместные фото обоих президентов, а рядом — президент Франции Эмманюэль Макрон, при поддержке которого, вероятно, и устроили беседу. Ради этой встречи официальное мероприятие G7 задержали на час.

Между тем 18 сентября стало известно о двух шагах США в поддержку Украины. Во-первых, Трамп подписал закон Грема-Блюменталя о введении "адских" санкций против крупнейших покупателей российской нефти, но меры еще не вступили в силу. Во-вторых, США разрешили продажу Украине ракет ПВО на сумму 2 млрд долл.

Напоминаем, что в ночь на 19 сентября Дональд Трамп объявил о заключении соглашения между США и Данией по Гренландии: СМИ рассказали, как Белый дом берет датский остров "под полную защиту".