Трамп объявил о соглашении по Гренландии: что ждет "зеленый остров" (фото)

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Данией и Гренландией. По его словам, соглашение предоставляет Вашингтону постоянный контроль над вопросами безопасности острова.

В рамках соглашения США также планируют расширить свое военное присутствие в Гренландии на "бессрочный" срок. Об этом Трамп сообщил в Truth Social.

США всегда будут иметь полную возможность предпринимать все необходимые меры в Гренландии для обеспечения и защиты безопасности Гренландии и Соединенных Штатов Америки написал Трамп.

По его словам, отныне ни один противник США не сможет разместить в Гренландии военную базу, иметь там военное присутствие или осуществлять "чувствительные инвестиции" без письменного разрешения Вашингтона.

Трамп заявил, что США не будут нести расходы в рамках соглашения. Он также утверждает, что американская сторона уже начнет процесс создания значительного военного присутствия в соответствующей части Гренландии и будет работать над этим совместно с местными жителями.

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Трамп сообщил о достижении соглашения по Гренландии Фото: Truth Social / Donald Trump

В то же время полный текст соглашения пока не обнародован. Дания и Гренландия заявили, что ожидают подписания соглашения на следующей неделе в ходе Генеральной Ассамблеи ООН, при этом соглашение также должно быть одобрено парламентами Дании и Гренландии.

Трамп назвал эту договоренность решением, которое должно быть выгодным для США, Дании, Гренландии и американских союзников. Ранее президент США настаивал на необходимости приобретения Гренландии Вашингтоном, объясняя это прежде всего соображениями национальной безопасности.

Ранее Фокус сообщал о том, как Трамп упомянул о Гренландии на саммите НАТО. Трамп вновь поднял вопрос о Гренландии, которая должна находиться под контролем именно США.

Впоследствии стало известно, что ЕС готовит крупный инвестиционный пакет для Гренландии на фоне планов Трампа. Ожидается, что новое финансирование будет направлено на разработку критически важных полезных ископаемых, развитие спутниковой связи и возобновляемой энергетики.