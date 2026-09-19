Трамп оголосив про угоду щодо Гренландії: шо очікує "зелений острів" (фото)

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості з Данією та Гренландією. За його словами, угода надає Вашингтону постійний контроль над питаннями безпеки острова.

У межах угоди США також планують розширити свою військову присутність у Гренландії на "безстроковий" термін. Про це Трамп повідомив у Truth Social.

США назавжди матимуть повну можливість робити все необхідне в Гренландії, щоб забезпечити й захистити безпеку Гренландії та Сполучених Штатів Америки написав Трамп.

За його словами, жоден противник США відтепер не зможе розмістити в Гренландії військову базу, мати там військову присутність або здійснювати "чутливі інвестиції" без письмового дозволу Вашингтона.

Трамп заявив, що США не нестимуть витрат у межах домовленості. Він також стверджує, що американська сторона вже почне процес створення значної військової присутності у відповідній частині Гренландії та працюватиме над цим разом із місцевими жителями.

Трамп повідомив про угоду щодо Гренландії Фото: Truth Social / Donald Trump

Водночас повний текст угоди наразі не оприлюднений. Данія та Гренландія заявили, що очікують підписання домовленості наступного тижня під час Генеральної асамблеї ООН, а угода також потребуватиме схвалення парламентів Данії та Гренландії.

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Трамп назвав домовленість рішенням, яке має бути вигідним для США, Данії, Гренландії та американських союзників. Раніше президент США наполягав на необхідності отримання Гренландії Вашингтоном, пояснюючи це передусім міркуваннями національної безпеки.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Трамп згадував про Гренландію на саміті НАТО. Трамп знову порушив питання про Гренландію, яку мають контролювати саме США.

Згодом стало відомо, що ЄС готує великий пакет інвестицій для Гренландії на тлі планів Трампа. Очікується, що нове фінансування охопить критично важливі корисні копалини, супутниковий зв'язок і відновлювану енергетику.