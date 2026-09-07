Гренландія стає ареною боротьби: ЄС готує великий пакет інвестицій на тлі планів Трампа

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Гренландії з дводенним візитом на острів. За даними ЗМІ, вона має оголосити про масштабне збільшення інвестицій ЄС в найбільший острів планети.

Брюссель також планує поглибити політичну співпрацю з Гренландією на тлі вимог Дональда Трампа щодо встановлення американського контролю над островом. Про це йдеться в матеріалі Reuters.

Очікується, що нове фінансування охопить критично важливі корисні копалини, супутниковий зв'язок і відновлювану енергетику. За словами фон дер Ляєн, пакет буде "значним", однак конкретні суми та деталі програми поки не оголошені.

Посилення уваги ЄС до Гренландії пов'язане зі зростанням стратегічного значення Арктики. Танення льодовиків відкриває нові морські маршрути та спрощує доступ до природних ресурсів, через що регіон дедалі більше цікавить США, Росію, Китай і європейські держави.

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Візит фон дер Ляєн також має продемонструвати підтримку Гренландії та Данії, які виступають проти планів Трампа. Прем'єр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що Нуук зацікавлений у подальшому розвитку партнерства з Європейським Союзом.

За крок до конфлікту: як Трамп посварив США з союзниками в ЄС і НАТО

Вимоги Трампа щодо контролю над Гренландією цього року спричинили серйозну напруженість у відносинах Вашингтона з європейськими союзниками та всередині НАТО. Американський президент заявляв, що Данія не здатна належним чином забезпечити безпеку острова, попри те, що він є частиною території НАТО.

У січні Трамп і генсек НАТО Марк Рютте домовилися про початок переговорів між США, Данією та Гренландією, а також про посилення ролі альянсу в Арктиці. Однак домовитися про майбутній статус острова сторонам досі не вдалося, а в липні Трамп знову заявив про необхідність американського контролю.

Гренландія вийшла з ЄС у 1985 році, хоча її населення як громадяни Данії зберігає громадянство Євросоюзу. Брюссель і раніше фінансував острів, зокрема підтримував рибальство та освіту, однак тепер планує суттєво розширити масштаби та напрямки фінансової допомоги.

ЄС прагне посилити власну присутність у стратегічно важливій Гренландії саме в момент, коли за вплив над островом змагаються великі держави. Паралельно кліматичні зміни роблять Арктику доступнішою для судноплавства та видобутку ресурсів, підвищуючи її геополітичну цінність.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Данія готувалася до нападу США на Гренландію. Данія та її європейські союзники готувалися до можливого нападу США на Гренландію на тлі заяв та поведінки адміністрації Дональда Трампа.

Згодом стало відомо, що Трамп згадав про Гренландію на саміті НАТО. Він знову заявив, що Гренландія має стратегічне значення для безпеки Америки, але визнав, що це "зашкодило б його відносинам із НАТО".