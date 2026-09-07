Гренландия становится ареной борьбы: ЕС готовит крупный инвестиционный пакет на фоне планов Трампа

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Гренландию с двухдневным визитом на остров. По данным СМИ, она должна объявить о значительном увеличении инвестиций ЕС в крупнейший остров планеты.

Брюссель также планирует углубить политическое сотрудничество с Гренландией на фоне требований Дональда Трампа об установлении американского контроля над островом. Об этом говорится в материале Reuters.

Ожидается, что новое финансирование будет направлено на критически важные полезные ископаемые, спутниковую связь и возобновляемую энергетику. По словам фон дер Ляйен, пакет будет "значительным", однако конкретные суммы и детали программы пока не объявлены.

Повышенное внимание ЕС к Гренландии связано с ростом стратегического значения Арктики. Таяние ледников открывает новые морские маршруты и облегчает доступ к природным ресурсам, в связи с чем регион всё больше интересует США, Россию, Китай и европейские государства.

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Визит фон дер Ляйен также призван продемонстрировать поддержку Гренландии и Дании, которые выступают против планов Трампа. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Нуук заинтересован в дальнейшем развитии партнерства с Европейским союзом.

На грани конфликта: как Трамп настроил США против союзников в ЕС и НАТО

Требования Трампа о контроле над Гренландией в этом году вызвали серьезную напряженность в отношениях Вашингтона с европейскими союзниками и внутри НАТО. Американский президент заявлял, что Дания не способна должным образом обеспечить безопасность острова, несмотря на то, что он является частью территории НАТО.

В январе Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте договорились о начале переговоров между США, Данией и Гренландией, а также об усилении роли альянса в Арктике. Однако договориться о будущем статусе острова сторонам до сих пор не удалось, а в июле Трамп вновь заявил о необходимости американского контроля.

Гренландия вышла из ЕС в 1985 году, хотя её население, являющееся гражданами Дании, сохраняет гражданство Евросоюза. Брюссель и раньше финансировал остров, в частности поддерживал рыболовство и образование, однако теперь планирует существенно расширить масштабы и направления финансовой помощи.

ЕС стремится усилить своё присутствие в стратегически важной Гренландии именно в тот момент, когда за влияние на острове соревнуются великие державы. Параллельно с этим климатические изменения делают Арктику более доступной для судоходства и добычи ресурсов, повышая её геополитическую ценность.

Ранее Фокус сообщал о том, как Дания готовилась к нападению США на Гренландию. Дания и её европейские союзники готовились к возможному нападению США на Гренландию на фоне заявлений и действий администрации Дональда Трампа.

Впоследствии стало известно, что Трамп упомянул о Гренландии на саммите НАТО. Он вновь заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для безопасности Америки, но признал, что это "нанесло бы ущерб его отношениям с НАТО".