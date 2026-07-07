"Это должно контролироваться США": Трамп вспомнил о Гренландии на саммите НАТО

В ходе двусторонней встречи накануне саммита НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о Гренландии, которую, по его мнению, должны контролировать именно Соединенные Штаты. И заявил, что не приехал бы в Анкару, если бы не "дружба" с Эрдоганом.

Президент США Дональд Трамп 7 июля вновь заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для безопасности Америки, но признал, что это "навредило бы его отношениям с НАТО", пишет Reuters.

Дональд Трамп заявил, что приехал на саммит НАТО только ради Эрдогана

Трамп заявил, что Дания не вложила достаточных средств в развитие Гренландии, и предупредил, что географическое положение острова делает его все более важным по мере расширения присутствия Китая и России в Арктике.

"Это должно контролироваться Соединенными Штатами, а не Данией", — сказал он.

Трамп заявил, что "Гренландия не помогает Дании. Дания не тратит деньги на реальную помощь Гренландии, но для Соединенных Штатов это важная часть".

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Выступая на саммите, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ожидает от союзников уважения суверенитета ее страны и признания того, что Гренландия не продается.

Лидеры собрались на саммит в столице Анкаре, надеясь продемонстрировать единство после очередного тяжелого года, в течение которого война с Ираном вновь выявила трещины в альянсе, который лежал в основе безопасности Запада с конца Второй мировой войны.

На встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом Трамп заявил, что, возможно, бойкотировал бы саммит НАТО вообще, если бы не его теплые отношения с турецким лидером, и не исключил дальнейшего вывода войск из Европы.

"Ну, посмотрим. Я был очень разочарован НАТО", — сказал он, особо выделив Великобританию, Францию, Германию и Италию за то, что они якобы недостаточно поддержали войну США против Ирана.

Трамп добавил, что "с нами плохо обращались" союзники, хотя и повторил, что не хочет и не нуждается в их помощи.

"Прежде чем я спросил, они сказали, что их там не будет, а мы вложили триллионы долларов в НАТО", — сказал Трамп.

Трамп подтвердил, что перед саммитом он разговаривал с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским о прекращении войны.

"Думаю, они оба хотят заключить сделку. Жаль, что это заняло так много времени… Что-нибудь обязательно всплывет", — сказал он.

Резко критикуя давних союзников, Трамп объявил, что Вашингтон отменит санкции против Турции, введенные в 2020 году в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракет. Он также выразил готовность продать Турции истребители F-35.

Этот шаг стал бы важным жестом в адрес Эрдогана и устранил бы давний источник раздражения в двусторонних отношениях.

Европейские чиновники настаивают на том, что в основном выполнили обязательства разрешить США использовать свое воздушное пространство и базы, несмотря на то, что с ними не консультировались по поводу крайне непопулярной войны в Иране, которая потрясла мировую экономику.

США также объявили о выводе войск из Европы и начали шестимесячный пересмотр своего военного присутствия на континенте.

Европейские чиновники заявили, что готовы к повторению некоторых недавних критических замечаний Трампа и не могут быть уверены в положительном исходе, отчасти из-за нестабильных отношений Трампа с некоторыми лидерами, что наиболее ярко проявилось в недавнем конфликте с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Напомним, Фокус писал о скандале, который произошел между Дональдом Трампом и Джорджией Мелони. Президент США заявил, что она якобы "умоляла" его о совместном фото.

А администрация президента Дональда Трампа заявила накануне саммита НАТО в Анкаре, что союзники должны "немедленно" увеличить расходы на оборону. В противном случае их "ожидают последствия", отмечают официальные лица из США.