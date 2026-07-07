"Це має контролюватися США": Трамп згадав про Гренландію на саміті НАТО

Під час двосторонньої зустрічі напередодні саміту НАТО в Анкарі президент США Дональд Трамп знову порушив питання про Гренландію, яку, на його думку, мають контролювати саме Сполучені Штати. І заявив, що не приїхав би до Анкари, якби не "дружба" з Ердоганом.

7 липня президент США Дональд Трамп знову заявив, що Гренландія має стратегічне значення для безпеки Америки, але визнав, що це "зашкодило б його відносинам із НАТО", пише Reuters.

Дональд Трамп заявив, що приїхав на саміт НАТО лише заради Ердогана

Трамп заявив, що Данія не вклала достатніх коштів у розвиток Гренландії, і попередив, що географічне положення острова робить його дедалі важливішим у міру розширення присутності Китаю та Росії в Арктиці.

"Це має контролюватися Сполученими Штатами, а не Данією", — сказав він.

Трамп заявив, що "Гренландія не допомагає Данії. Данія не витрачає гроші на реальну допомогу Гренландії, але для Сполучених Штатів це важлива частина".

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Виступаючи на саміті, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що очікує від союзників поваги до суверенітету своєї країни та визнання того, що Гренландія не продається.

Лідери зібралися на саміт у столиці Анкарі, сподіваючись продемонструвати єдність після чергового важкого року, протягом якого війна з Іраном знову виявила тріщини в альянсі, що лежав в основі безпеки Заходу з кінця Другої світової війни.

Під час зустрічі з президентом Туреччини Тайіпом Ердоганом Трамп заявив, що, можливо, взагалі бойкотував би саміт НАТО, якби не його теплі стосунки з турецьким лідером, і не виключив подальшого виведення військ з Європи.

"Ну, подивимося. Я був дуже розчарований НАТО", — сказав він, особливо виділивши Велику Британію, Францію, Німеччину та Італію за те, що вони нібито недостатньо підтримали війну США проти Ірану.

Трамп додав, що союзники "погано ставилися до нас", хоча й повторив, що не хоче і не потребує їхньої допомоги.

"Ще до того, як я запитав, вони сказали, що їх там не буде, а ми вклали трильйони доларів у НАТО", — сказав Трамп.

Трамп підтвердив, що перед самітом він розмовляв з Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським про припинення війни.

"Гадаю, вони обоє хочуть укласти угоду. Шкода, що це зайняло так багато часу… Щось обов’язково випливе", — сказав він.

Різко критикуючи давніх союзників, Трамп оголосив, що Вашингтон скасує санкції проти Туреччини, введені у 2020 році у зв’язку з придбанням Анкарою російських зенітних ракет. Він також висловив готовність продати Туреччині винищувачі F-35.

Цей крок став би важливим жестом на адресу Ердогана та усунув би давнє джерело напруженості у двосторонніх відносинах.

Європейські чиновники наполягають на тому, що в основному виконали зобов’язання щодо надання США дозволу на використання свого повітряного простору та баз, незважаючи на те, що з ними не консультувалися щодо вкрай непопулярної війни в Ірані, яка похитнула світову економіку.

США також оголосили про виведення військ з Європи та розпочали шестимісячний перегляд своєї військової присутності на континенті.

Європейські чиновники заявили, що готові до повторення деяких нещодавніх критичних зауважень Трампа і не можуть бути впевнені в позитивному результаті, частково через нестабільні відносини Трампа з деякими лідерами, що найяскравіше проявилося в недавньому конфлікті з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

Нагадаємо, що "Фокус" писав про скандал, який стався між Дональдом Трампом і Джорджією Мелоні. Президент США заявив, що вона нібито "благала" його зробити спільне фото.

А адміністрація президента Дональда Трампа заявила напередодні саміту НАТО в Анкарі, що союзники повинні "негайно" збільшити видатки на оборону. В іншому разі на них "чекають наслідки", зазначають офіційні особи зі США.