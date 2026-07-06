Платите или не обижайтесь: Трамп угрожает НАТО перед саммитом в Анкаре, подробности

Администрация президента Дональда Трампа заявила накануне саммита НАТО в Анкаре, что союзники должны "немедленно" увеличить расходы на оборону. В противном случае их "ожидают последствия", отмечают официальные лица из США.

Американские чиновники предупредили, что многие страны альянса отстают от взятого на себя обязательства выделять 5 % ВВП на военные нужды к 2035 году. Об этом сообщает The Telegraph.

Посол США при НАТО Мэтт Витакер заявил, что некоторые союзники делают больше, чем другие — в качестве лидеров он назвал Польшу, страны Северной Европы и Прибалтики. В то же время многие другие страны отстают, и президент Трамп ожидает, что все союзники немедленно активизируются и не просто встанут на путь достижения 5%, а достигнут этого показателя как можно скорее.

СМИ отмечает, что Трамп планирует поощрять или наказывать страны в зависимости от уровня их оборонных расходов. Более высокие расходы, вероятно, обеспечат странам приоритет в очереди на закупку американского оружия и больше личных встреч с президентом.

Відео дня

Трамп хочет поощрять тех членов Альянса, которые увеличивают расходы на оборону Фото: The White House

Высокопоставленные чиновники США добавляют, что невыполнение показателя в 5 % приведет в долгосрочной перспективе к "снижению боеспособности Европы и Канады". Конкретные последствия для стран, которые проигнорируют это предупреждение, Трамп лично озвучит на саммите НАТО в Анкаре, который начинается во вторник.

Это грозит конфликтом между президентом США и Великобританией по поводу оборонных расходов. Причина заключается в том, что Трамп мало верит в способность Великобритании исправить ситуацию с финансированием обороны.

Впрочем, союзники рассчитывают получить от американской стороны в Анкаре подтверждение "непоколебимой приверженности" этой статье. Также в кулуарах саммита Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить вопрос о завершении войны, ведь 47-й президент США испытывает "реальное чувство срочности" в отношении прекращения боевых действий.

Ранее "Фокус" сообщал, что в НАТО разгорелся конфликт из-за многомиллиардной помощи Украине. Причиной этого стал неожиданный отказ Италии от ранее согласованной декларации.

Впоследствии стало известно, как Анкара готовится к предстоящему саммиту НАТО. Действия властей уже вызвали острую критику со стороны местных жителей и оппозиционных политиков.