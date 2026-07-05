Цветы, пробки и заборы: как Анкара готовится к предстоящему саммиту НАТО (фото)

Столица Турции готовится к саммиту НАТО, который начнётся во вторник и на который прибудут лидеры 32 государств, включая президента США Дональда Трампа. Однако, как отмечают СМИ, активная подготовка столкнулась с явными проблемами.

Вдоль трассы от аэропорта Анкары до центра города коммунальщики высадили цветы и установили гигантские билборды, чтобы скрыть от глаз запущенные дома и бедные кварталы. Об этом сообщает AFP.

Этот "фасад" города и жесткие меры безопасности — от перекрытия нескольких главных дорог до вынужденного закрытия магазинов — усложнят жизнь жителям и владельцам бизнеса. Такие действия властей уже вызвали острую критику со стороны местных жителей и оппозиционных политиков.

Владелец магазина Умит Оркан, вход в который заблокирован рекламными щитами с афишами саммита, возмущается тем, что "их деньги" тратят на президентов других стран, а не на жителей или бедные районы. Он жалуется, что вынужден закрыть заведение на неделю, несмотря на семь сотрудников, страховку и аренду, которые приходится оплачивать без какой-либо компенсации утраченных доходов.

Відео дня

Баннеры в городе закрывают старые кварталы и аварийные здания Фото: Anadolu Agency

Другой турок, флорист Кадир Кокуш, рассказал, что продажи резко упали с тех пор, как установили билборды. По его словам, они закрыли витрины и сократили продажи на 95%, и теперь ничего не могут поделать — придется перетерпеть эти десять дней.

СМИ отмечает, что все эти масштабные приготовления вызвали волну шуток в соцсетях — мол, осталось только привезти море в Анкару. Владелец пекарни и кафе Джем Озбек пожаловался, что дорогу возле его заведения перекрывают, а об альтернативных маршрутах так и не сообщили, из-за чего пострадают и клиенты, и сотрудники, и поставщики.

Многие жители решили просто уехать из города на время саммита, а большая часть билетов на самолеты и поезда уже раскуплена. Один из выпускников университета объяснил, что не останется в городе, поскольку многие заведения будут закрыты, а работа общественного транспорта — нарушена.

Таксисты в Анкаре получили бейджи с логотипом форума и соблюдали строгий дресс-код Фото: Anadolu Agency

Подготовка к двухдневному саммиту, включавшая реконструкцию военного аэродрома и строительство новых дорог, обошлась недешево — примерно в 11 миллиардов турецких лир, то есть более 235 миллионов долларов, по данным турецких СМИ. Власти представляют эти проекты как долгосрочные инвестиции в модернизацию инфраструктуры столицы.

Сопредседатель проправительственной курдской оппозиционной партии DEM Тунджер Бакирхан заявил, что Анкара фактически превратилась в "тюрьму под открытым небом". Он добавляет, что весь город остановили ради проезда нескольких официальных кортежей.

Ранее Фокус сообщал, что в НАТО разгорелся конфликт из-за многомиллиардной помощи Украине. Причиной этого стал неожиданный отказ Италии от ранее согласованной декларации.

Впоследствии стало известно, почему Белый дом приостановил самое громкое решение Трампа в отношении НАТО. Администрация Трампа расколота: одна часть хочет вывести войска из Европы, другая — блокирует эти шаги, а Европа сократила оборонные заказы для американского ВПК и готовится к обеспечению собственной безопасности.