Квіти, затори та паркани: як Анкара готується до прийдешнього саміту НАТО (фото)

Турецька столиця готується до саміту НАТО, який стартує у вівторок і на який прилетять лідери 32 держав, включно з президентом США Дональдом Трампом. Однак активна підготовка зіткнулася з явними проблемами, вказують ЗМІ.

Уздовж траси від аеропорту Анкари до центру міста комунальники висадили квіти та встановили гігантські білборди, щоб приховати від очей занедбані будинки та бідніші квартали. Про це пише AFP.

Цей "фасад" міста та жорсткі заходи безпеки — від перекриття кількох головних доріг до змушеного закриття магазинів — ускладнять життя мешканцям і власникам бізнесу. Такі дії влади вже викликали гостру критику з боку місцевих жителів та опозиційних політиків.

Власник магазину Умит Оркан, вхід до якого заблокували білборди з рекламою саміту, обурюється, що витрачають "їхні гроші" на президентів інших країн, а не на мешканців чи бідні квартали. Він скаржиться, що змушений закрити заклад на тиждень, попри сімох працівників, страхування та оренду, які треба сплачувати без жодної компенсації втрачених доходів.

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Банери в місті закривають старі квартари та аварійні будівлі Фото: Anadolu Agency

Інший турок, флорист Кадір Кокуш розповів, що продажі різко впали, відколи встановили білборди. За його словами, вони закрили вітрини й зменшили продажі на 95% і тепер нічого не може вдіяти й доведеться перетерпіти ці десять днів.

ЗМІ вказує, що всі ці масштабні приготування спровокували хвилю жартів у соцмережах — мовляв, залишилося тільки привезти море до Анкари. Власник пекарні й кафе Джем Озбек поскаржився, що дорогу біля його закладу перекривають, а альтернативних маршрутів так і не повідомили, через що постраждають і клієнти, і працівники, і постачальники.

Багато мешканців вирішили просто виїхати з міста на час саміту, а основна маса квитків на літаки та потяги вже розкуплені. Один із випускників університету пояснив, що не залишиться в місті, бо багато закладів будуть зачинені, а громадський транспорт — порушений.

Таксисти в Анкарі отримали бейджі зі знаком форуму й одягнули строгий дрескод Фото: Anadolu Agency

Підготовка до дводенного саміту, яка включала реконструкцію військового аеродрому та будівництво нових доріг, обійшлася недешево — приблизно 11 мільярдів турецьких лір, тобто понад 235 мільйонів доларів, за даними турецьких ЗМІ. Влада представляє ці проєкти як довгострокові інвестиції в модернізацію інфраструктури столиці.

Співголова проурядової курдської опозиційної партії DEM Тунджер Бакірхан заявив, що Анкара фактично перетворилася на "в'язницю під відкритим небом". Він додає, що все місто зупинили заради проїзду кількох офіційних кортежів.

Раніше Фокус повідомляв, що в НАТО спалахнув конфлікт через багатомільярдну допомогу Україні. Причиною того стала неочікувана відмова Італії від раніше погодженої декларації.

Згодом стало відомо, чому Білий дім призупинив найгучніше рішення Трампа щодо НАТО. Адміністрація Трампа розколота: одна частина хоче вивести війська з Європи, інша — блокує ці кроки, а Європа скоротила оборонні замовлення для американського ВПК і готується до захисту власної безпеки.