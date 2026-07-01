За тиждень до саміту: в НАТО спалахнув конфлікт через багатомільярдну допомогу Україні, — ЗМІ

Напередодні саміту НАТО в Анкарі, який відбудеться 7-8 липня, між членами Альянсу стався конфлікт щодо допомоги Україні на €70 млрд. Причиною того стала неочікувана відмова Італії від раніше погодженої декларації.

Перед початком саміту члени Альянсу погодили попередній текст декларації, однак несподівано свою позицію "проти" висловила Італія. Про це повідомляє видання FAZ з посиланням на джерела в колах дипломатів.

За словами інсайдерів, уряд Джорджії Мелоні вимагає не вказувати в деклараціях Альянсу термін надання допомоги Києву з фіксованою датою — "від 2027 року". Водночас раніше всі члени НАТО погодилися з цим текстом декларації на зустрічі дипломатів.

ЗМІ вказує, що основним промоутером вказати в декларації довгострокову підтримку Україні є ФРН. Саме німецький уряд на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом виступає за те, щоби НАТО закріпило в тексті цей чіткий намір.

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Наразі, як повідомляють дипломати, в четвер відбудеться новий раунд консультацій з цього питання. Водночас у документі не передбачається чіткий механізм розподілу того, які країни та скільки виділять такої допомоги.

Італія виступає проти формулювання декларації НАТО щодо України, автором якої є ФРН Фото: Governo

"Сума у 70 млрд євро на рік не зумовлена аналізом військових потреб, а простим розрахунком. Це включає 30 млрд євол з кредиту ЄС, а решта 40 — відповідає обіцянці, даній на саміті 2024 року у Вашингтоні. Якщо план взяти на себе зобов'язання у фінальній декларації буде вказано, то це буде складати 140 млрд [підтримки для України]", — пишуть журналісти.

Водночас фінансове питання та конфлікт між членами НАТО продовжує розхитувати стабільність Альянсу. За даними Reuters, члени-країни організації вважають, що наступний саміт НАТО-2027 в Албанії перебуває "під загрозою зриву".

ЗМІ вказують, що серед двох головних причин є необхідність відмовитися від щорічних самітів, а також конфлікт з президентом США Дональдом Трампом. Члени Альянсу, зокрема Албанія, не здатні реалізувати план з нарощення витрат на оборону, на якому постійно наполягає глава Білого Дому.

Раніше Фокус повідомляв про те, де Кремль може вдарити по НАТО. Серед ймовірних сценаріїв експерти вказують балтійські країни, а також Сувальський коридор, де РФ може влаштувати обмежену або гібридну операцію.

Згодом стало відомо, що 5 держав заблокували план НАТО з фінансування України. Зазначається, що ініціативу не реалізують через відсутність одностайної підтримки союзників.