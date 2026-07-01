За неделю до саммита: в НАТО разгорелся конфликт из-за многомиллиардной помощи Украине, — СМИ

Накануне саммита НАТО в Анкаре, который состоится 7–8 июля, между членами Альянса возник конфликт по поводу помощи Украине в размере 70 млрд евро. Причиной этого стал неожиданный отказ Италии от ранее согласованной декларации.

Перед началом саммита члены Альянса согласовали предварительный текст декларации, однако неожиданно свою позицию "против" выразила Италия. Об этом сообщает издание FAZ со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По словам инсайдеров, правительство Джорджии Мелони требует не указывать в декларациях Альянса срок оказания помощи Киеву с фиксированной датой — "с 2027 года". В то же время ранее все члены НАТО согласились с этим текстом декларации на встрече дипломатов.

СМИ отмечает, что основным инициатором включения в декларацию положения о долгосрочной поддержке Украины является ФРГ. Именно немецкое правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем выступает за то, чтобы НАТО закрепило в тексте это четкое намерение.

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В настоящее время, как сообщают дипломаты, в четверг состоится новый раунд консультаций по этому вопросу. В то же время в документе не предусмотрен четкий механизм распределения того, какие страны и в каком объеме выделят такую помощь.

Италия выступает против формулировки декларации НАТО по Украине, автором которой является ФРГ Фото: Governo

"Сумма в 70 млрд евро в год обусловлена не анализом военных потребностей, а простым расчётом. В эту сумму входят 30 млрд евро из кредита ЕС, а остальные 40 — соответствуют обещанию, данному на саммите 2024 года в Вашингтоне. Если в итоговой декларации будет указано обязательство выполнить этот план, то это составит 140 млрд [поддержки для Украины]", — пишут журналисты.

В то же время финансовый вопрос и конфликт между членами НАТО продолжают подрывать стабильность Альянса. По данным Reuters, страны-члены организации считают, что предстоящий саммит НАТО-2027 в Албании находится "под угрозой срыва".

СМИ отмечают, что среди двух основных причин — необходимость отказаться от ежегодных саммитов, а также конфликт с президентом США Дональдом Трампом. Члены Альянса, в частности Албания, не в состоянии реализовать план по увеличению расходов на оборону, на котором постоянно настаивает глава Белого дома.

Ранее "Фокус" сообщал о том, где Кремль может нанести удар по НАТО. Среди вероятных сценариев эксперты называют прибалтийские страны, а также Сувальский коридор, где РФ может провести ограниченную или гибридную операцию.

Впоследствии стало известно, что пять государств заблокировали план НАТО по финансированию Украины. Отмечается, что инициатива не будет реализована из-за отсутствия единодушной поддержки со стороны союзников.