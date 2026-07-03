Европа без США, Украина без НАТО: почему Белый дом поставил на паузу самое громкое решение Трампа

Администрация Трампа расколота: одна часть хочет выводить войска из Европы, другая — блокирует эти шаги. Европа тем временем сократила оборонные заказы для американского ВПК на 300 миллиардов долларов и готовится к собственной безопасности. Что это значит для Украины и почему всё решится после выборов в Конгресс — разбирался Фокус.

The Wall Street Journal сообщил, что министр обороны США Пит Хегсет в июне планировал объявить союзникам по НАТО о значительном сокращении американского военного присутствия в Европе. Однако этот план не был реализован. По данным издания, его заблокировали госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники администрации Дональда Трампа. Вместо этого было принято решение провести шестимесячный пересмотр размещения американских войск в Европе.

Это первый сигнал о том, что внутри администрации Трампа нет единого видения будущей роли США в европейской безопасности. Если часть команды выступает за быстрое сокращение американского присутствия, а другая — фактически блокирует такие шаги, возникает вопрос, какой будет долгосрочная политика Вашингтона в отношении НАТО, сдерживания России и поддержки Украины.

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Для Украины это критически важно, ведь американское военное присутствие в Европе является одним из ключевых элементов безопасности восточного фланга НАТО и логистики помощи Киеву.

Трамп специально тянет время, угрожая уходом

По сути, как отмечает в комментарии Фокусу военный эксперт Олег Жданов, США и ранее планировали сокращение контингента, но, возможно, не в таких масштабах. Однако Дональд Трамп начал шантажировать Европу безопасностью, заявляя, что они не в состоянии защитить себя, а Америка за свои деньги их защищать не будет. И заявил, что выводит войска. Но речь идёт о выводе контингентов из Германии и других стран, а не из Польши, где, наоборот, разворачивается целая американская дивизия и строится большая военная база за 2,5 миллиарда долларов. Однако, выводя контингенты из Европы, Соединённые Штаты теряют контроль над самой Европой.

"Европа становится более самостоятельной, более независимой от США. Тем более что Эммануэль Макрон возглавил это движение: они наконец взяли в руки Устав Евросоюза, прочитали его внимательно, а там один из главных разделов — создание Объединённых сил безопасности в Европе. Это прописано законодательно в ЕС, о чём они и объявили. И тогда дипстейт, глубинное государство, против которого рьяно борется Трамп, вступило в игру. Видите, Европа, как оказалось, не так уж сильно зависит от США", — подчёркивает военный эксперт.

К тому же Европа не полезла в Ормузский пролив, потому что там она покупает около 5% нефти и около 8–10% газа. Да, Трамп сейчас продаёт им свой сжиженный газ вместо российского, но нефть американскую он не смог им продать. Однако Европа может отказаться и от американского газа. Поэтому идёт внутренняя борьба — кто кого передавит.

Если США уйдут из Европы, это никак не отразится на Украине, считает Жданов. Это США многое потеряют, а точнее уже потеряли оборонные заказы на миллиарды.

"Мы переориентируемся на Европу в основном. И Европа, если вы видите по заявлениям, говорит о том, что разворачивает военно-промышленный комплекс, наращивает производство. Кстати, Рютте вежливо сказал: "Не-не-не, мы с Америкой будем дружить, всё будет хорошо, будем договариваться, улучшать отношения". А на самом деле европейские стран сократили оборонные заказы для американского ВПК на 300 миллиардов долларов. Это после вот этих движений. И сейчас эти 300 млрд пойдут на оборонные заказы европейскому ВПК", — отметил эксперт.

Но и сам Трамп тянет время, угрожает уходом, но не уходит. И за полгода может много воды утечь, и всё может переиграться. А Украине Европа нужна как система коллективной безопасности. У американцев помимо НАТО есть ещё 17 стран-союзников — прямых союзников, и они выполняют обязательства, как в Израиле, поставляют вооружение. Украина же этот момент упустила и не стала его развивать.

"А Европа — наш ближайший сосед, мы без них никуда, мы одни не выстоим против Российской Федерации. Поэтому Европа нам нужна именно как система коллективной безопасности", — считает эксперт.

Европа отдаляется от Америки

Очевидно, как подчёркивает политолог Руслан Бортник, между администрацией Трампа и европейскими лидерами существует определённый кризис в части обеспечения безопасности европейского континента и американского присутствия. Этот кризис пережил несколько этапов. Сначала это была очень жёсткая дискуссия о повышении расходов на оборону до 5% ВВП каждой из европейских стран. Эта дискуссия началась в острой форме в 2025 году. Трамп заставил Европу принять на себя эти обязательства даже в тот период, когда большинство европейских стран едва достигли показателя 2% ВВП. Кстати, крупнейшей страной, которая меньше всего инвестирует в оборону в Европе, является Испания — тоже один из крупнейших публичных противников администрации Трампа сегодня. Но дискуссия о 5% ВВП — это выделение дополнительных денег, значительная часть которых, нужно понимать, должна была пойти на закупку американских вооружений и фактически на инвестиции в военно-промышленный комплекс.

Затем было ещё несколько кризисов, связанных с тем, что европейцы хотели, чтобы США более активно противодействовали России в военном плане, а США отказывались от любых моделей или участия в моделях, которые могли бы привести к прямому столкновению с Россией.

Ну и последнее — это война на Ближнем Востоке, когда европейские союзники США отказали им в поддержке, хотя и предоставляли свою инфраструктуру, но не все. И отказали в военной поддержке — то есть не выделили свою авиацию и флот для боевых действий против Ирана. И это ещё больше обострило отношение Трампа к Европе.

"Поэтому сейчас, несмотря на отсутствие формального разрыва отношений, США не имеют серьёзной дискуссии о выходе из НАТО или полном выводе своих войск из Европы. США прекрасно понимают, что выход из НАТО или вывод войск из Европы приведёт к катастрофическому падению их влияния на европейском континенте. А это не в интересах США, учитывая, что Европа превратилась в один из ключевых рынков для американского оружия, для американской энергетики, сжиженного газа и всего остального. Поэтому США на это не идут", — говорит Фокусу Бортник.

Но внутри происходят два процесса. Во-первых, идёт перегруппировка войск. В некоторых странах, недружественных к Трампу, как он считает, численность американских войск уменьшается. В то же время, например, в Польше численность будет расти.

"Идёт перегруппировка. Это первый процесс. И второй процесс — это фактически неформальный отзыв американских гарантий безопасности для европейских стран. Ведь когда Европа сегодня говорит о возможной войне с Россией, США дают чётко понять, что они в неё втягиваться не будут — то есть не будут защищать своих союзников по НАТО. Это второй процесс. И третий — технологическое перефокусирование: наиболее передовые вооружения, ключевые поставки перенаправляются на Ближний Восток", — отмечает политолог.

До выборов в США будет затишье

Всё происходящее ослабляет украинскую позицию, потому что НАТО — это на 70% США. Украина в этой ситуации не может полагаться на НАТО.

"Мы видим, что НАТО не готовы давать Украине какие-то гарантии безопасности, особенно усиливать. Через это мы были вынуждены формировать временные ситуативные альянсы, например, коалицию желающих, форматы NORDIC, северные альянсы, ситуативные наборы стран, которые нам помогают. НАТО как точка опоры для нас сейчас исчезла. Кроме того, прекращена любая интеграция Украины в НАТО, снят с повестки дня вопрос о вступлении Украины в НАТО. А Европа сегодня не до конца суверенна, не может полноценно обеспечить себе гарантии безопасности, поскольку нет адекватного ядерного потенциала, адекватного российскому, нет тех технологических средств — ракетной разведки, особенно спутниковой разведки, — поэтому она не может полноценно компенсировать снижение американского присутствия", — констатирует Бортник.

В целом, по мнению политолога, несмотря на усилия европейских элит, европейская безопасность сегодня находится в наиболее уязвимом положении после Второй мировой войны. Для Украины это критично: ключевые союзники, но недостаточно сильная Европа, которая самостоятельно не может сбалансировать Россию, не может дать достаточной помощи Украине — ни в военно-политическом плане, ни в виде полноценных гарантий безопасности.

Но за шесть месяцев, которые США взяли на принятие окончательного решения, многое может измениться.

"Они планируют принять решение после промежуточных выборов в США. Сегодня все ожидают промежуточных выборов в Конгресс. Если демократы выиграют хотя бы одну из палат парламента, то очевидно, что они попытаются развернуть курс США снова на сотрудничество с Европой и на усиление поддержки Украины. Конечно, если выборы окажутся неуспешными для демократов — то есть республиканцы сохранят свои большинства, хотя это менее вероятно, — то сохранения этой политики демонстративного игнорирования со стороны США стоит ожидать до конца президентского срока Трампа, то есть до 2029 года", — считает политолог.

Напомним, министр войны США 18 июня объявил о новом пересмотре размещения американских войск в Европе и пригрозил приостановить выплату части взносов США в НАТО, если союзники, пользующиеся преимуществами программы, не выполнят свои обязательства по расходам на оборону.

Также ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить резерв военных ресурсов, которые США могли бы задействовать для оказания помощи европейским странам альянса в случае серьезного кризиса или нападения.