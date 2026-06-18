Пит Хегсет раскритиковал НАТО: США забирают из Европы самолеты и дроны

Министр войны США 18 июня объявил о новом пересмотре размещения американских войск в Европе и пригрозил приостановить выплату части взносов США в НАТО, если союзники, пользующиеся преимуществами программы, не выполнят свои обязательства по расходам на оборону.

Пит Хегсет, выступая перед министрами обороны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, заявил, что обзор ситуации со стороны США продлится до шести месяцев и будет включать консультации с Конгрессом США, который законодательно установил минимальное количество американских войск в Европе. Прямо он не заявил, что пересмотр может привести к сокращению численности американских войск в Европе, но заявил, что армия США все равно сможет выполнять свои глобальные обязательства, пишет Reuters.

"Не заблуждайтесь, это будет настоящий анализ. Он будет призван обеспечить быстрое и необратимое движение НАТО к тому, чтобы Европа возглавила процесс, взяв на себя основную ответственность за оборону Европы", — сказал Хегсет.

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Хегсет также раскритиковал союзников, которые не поддержали Соединенные Штаты во время войны с Ираном, после того как некоторые из них отказали США в праве на размещение баз и пролет самолетов.

В прошлом месяце США сообщили своим союзникам о решении сократить объем военных возможностей США, доступных альянсу в случае кризиса, что вызвало серьезные вопросы в преддверии саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля.

Этот шаг призван постепенно положить конец "нездоровой созависимости" от американских войск, поскольку Вашингтон сталкивается с потенциальной возможностью одновременных конфликтов на нескольких театрах военных действий, заявил верховный командующий НАТО, генерал ВВС США Алексус Гринкевич.

Глава НАТО Марк Рютте признал, что сокращение американского вклада в кризисные силы НАТО уже вступило в силу.

США пока не обнародовали, что именно заберут из Европы, но уже известно, что сократится следующее:

количество американских истребителей F-15 и F-15E, находящихся в распоряжении НАТО, сократится на треть - до 99;

количество беспилотников MQ-4 и MQ-9 Reaper — вдвое - до 12;

количество самолетов-заправщиков KC-135 и KC-46 сократится с 79 до 63;

будет выделен только один стратегический бомбардировщик и один авианосец вместо двух.

количество морских патрульных самолетов сокращается с 26 до 15;

количество эсминцев падает с 17 до девяти;

США забирают единственную подводную лодку, несущую крылатые ракеты.

НАТО находится под беспрецедентным давлением, и некоторые европейские страны обеспокоены тем, что Вашингтон может выполнить неоднократные угрозы президента США Дональда Трампа и США выйдет из Альянса.

Напомним, ранее глава Люфтваффе пообещал атаковать три региона России, если Путин нападет на любую страну НАТО.

Ранее США вывели из Литвы 1000 военных и назвали это "ротацией". Но неизвестно, вернуться ли американские военные в эту страну.