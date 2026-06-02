США вывели 1000 военных из Литвы: вернутся ли они назад

Вашингтон заверил, что это ротация. Но прямо в эти дни более тысячи американских солдат и техники начинают выводиться из Литвы.

По словам министра национальной обороны Робертаса Каунаса, Вашингтон заверил, что солдаты вернутся. Неясно лишь, когда и в каком количестве, сообщает LRT.

1000 американских военных уходит из Литвы

Ротация солдат происходит на фоне пересмотра американцами размещения войск в Европе. Кроме того, литовский министр признает, что ведутся переговоры с американцами и по вопросу размещения ядерного оружия в странах Балтии.

Численность американских войск в Литве за последнее десятилетие только выросла: с нескольких сотен до более чем тысячи после вторжения России в Украину. С тех пор ротация американских войск происходит непрерывно — одни покидают страну, другие прибывают одновременно.

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Утром американская техника все еще находилась в Пабраде. Но после ротации более тысячи американцев покидают лагерь, и пока неясно, когда прибудут остальные в недавно построенный военный лагерь для американцев. Раньше этот процесс был непрерывным.

Армия США в Литве Фото: LRT

"Есть гарантия, что новый проект будет. И когда именно, в каком объеме и в каком количестве, мы об этом объявим", — заверил Каунас.

По имеющимся данным, американцы заверили литовцев, что Балтийский регион для них важен. Более ясная ситуация ожидается в июне.

"Я могу с полной ответственностью заявить, что эти солдаты останутся в Литве. Они продолжают обеспечивать наше сдерживание и оборону", — заверяет Аста Скаисгирите, советник президента.

В мае Вашингтон приостановил отправку 4000 военнослужащих в Польшу. Однако несколько дней спустя Дональд Трамп внезапно объявил, что в Польшу отправятся 5000 американских военнослужащих. Так что ситуация с Литвой остается неоднозначной.

"На прошлой неделе они проинформировали руководителей политических отделов министерств обороны о конкретных планах по сокращению своих ресурсов", — говорит Андриус ​​Кубилиус, европейский комиссар по вопросам обороны и космоса.

Однако немецкие СМИ сообщили, что Соединенные Штаты намерены значительно сократить возможности, которые они будут готовы задействовать во время кризиса НАТО. Количество стратегических бомбардировщиков будет сокращено вдвое, а американских истребителей — на треть.

"Каждая минута, которую мы тратим на беспокойство и размышления о Трампе, — это минута, которую мы не тратим на собственную оборону и безопасность, что очень выгодно Путину", — объясняет Эдвард Лукас, директор Международного центра безопасности стран Балтии.

Европейцам может потребоваться от пяти до десяти лет, чтобы заменить силы США, но еще хуже то, что теряется доверие.

"Наш солдат уже не знает, встанет ли рядом с ним американец и не скажет ли, что президент отдал ему приказ об отступлении", — говорит Эйтвидас Баярунас, представитель Литовской конфедерации промышленников в Брюсселе.

Однако, сокращая численность войск, Америка хочет сохранить ядерный потенциал сдерживания в Европе. Американцы рассматривают возможность расширения списка стран, где базируются самолеты, способные нести ядерные боеголовки. Сообщается также, что страны Балтии заинтересованы в этом вопросе.

"Обсуждения, безусловно, ведутся. Я действительно не хочу вдаваться в подробности, потому что существуют ограничения на разглашение информации, но обсуждения есть, Литва определенно не остается в стороне", — заверяет Каунас.

"Если ходят слухи о наличии ядерного оружия в Беларуси, то, возможно, США задумываются о том, как компенсировать это здесь, возможно, ближе к ней", — отмечает Баярунас.

Для размещения ядерного оружия в Литве потребуется внести поправки в Конституцию.

"Желание разместить на вооружении самолеты с ядерным оружием — это шаг вперед. И мы еще не на этом этапе", — говорит Скаисгирите.

Готовясь к жизни с меньшим количеством американских войск и оружия в Европе, европейцы могут, по крайней мере на данный момент, полагаться на американский ядерный зонтик.

Напомним, ранее Фокус писал об уникальном немецком городе Ландштуль в котором американские военные находятся с 1945 года. Теперь Трамп хочет вернуть их в США.

Тем временем администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить резерв военных ресурсов, которые США могли бы задействовать для оказания помощи европейским странам альянса в случае серьезного кризиса или нападения.