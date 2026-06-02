США вивели 1000 військових із Литви: чи повернуться вони назад

Вашингтон запевнив, що це ротація. Але просто цими днями понад тисячу американських солдатів і техніки починають виводитися з Литви.

За словами міністра національної оборони Робертаса Каунаса, Вашингтон запевнив, що солдати повернуться. Неясно лише, коли і в якій кількості, повідомляє LRT.

1000 американських військових іде з Литви

Ротація солдатів відбувається на тлі перегляду американцями розміщення військ у Європі. Крім того, литовський міністр визнає, що ведуться переговори з американцями і з питання розміщення ядерної зброї в країнах Балтії.

Чисельність американських військ у Литві за останнє десятиліття тільки зросла: з кількох сотень до більш ніж тисячі після вторгнення Росії в Україну. Відтоді ротація американських військ відбувається безперервно — одні залишають країну, інші прибувають одночасно.

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Вранці американська техніка все ще перебувала в Пабраді. Але після ротації понад тисячу американців залишають табір, і поки що незрозуміло, коли прибудуть решта в нещодавно побудований військовий табір для американців. Раніше цей процес був безперервним.

Армія США в Литві Фото: LRT

"Є гарантія, що новий проєкт буде. І коли саме, в якому обсязі і в якій кількості, ми про це оголосимо", — запевнив Каунас.

За наявними даними, американці запевнили литовців, що Балтійський регіон для них важливий. Ясніша ситуація очікується в червні.

"Я можу з повною відповідальністю заявити, що ці солдати залишаться в Литві. Вони продовжують забезпечувати наше стримування і оборону", — запевняє Аста Скаісгіріте, радник президента.

У травні Вашингтон призупинив відправку 4000 військовослужбовців до Польщі. Однак кілька днів потому Дональд Трамп раптово оголосив, що до Польщі вирушать 5000 американських військовослужбовців. Тож ситуація з Литвою залишається неоднозначною.

"Минулого тижня вони поінформували керівників політичних відділів міністерств оборони про конкретні плани зі скорочення своїх ресурсів", — каже Андріус Кубіліус, європейський комісар з питань оборони та космосу.

Однак німецькі ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати мають намір значно скоротити можливості, які вони будуть готові задіяти під час кризи НАТО. Кількість стратегічних бомбардувальників буде скорочено вдвічі, а американських винищувачів — на третину.

"Кожна хвилина, яку ми витрачаємо на занепокоєння і роздуми про Трампа, — це хвилина, яку ми не витрачаємо на власну оборону і безпеку, що дуже вигідно Путіну", — пояснює Едвард Лукас, директор Міжнародного центру безпеки країн Балтії.

Європейцям може знадобитися від п'яти до десяти років, щоб замінити сили США, але ще гірше те, що втрачається довіра.

"Наш солдат уже не знає, чи стане поруч із ним американець і чи не скаже, що президент віддав йому наказ про відступ", — каже Ейтвідас Баярунас, представник Литовської конфедерації промисловців у Брюсселі.

Однак, скорочуючи чисельність військ, Америка хоче зберегти ядерний потенціал стримування в Європі. Американці розглядають можливість розширення списку країн, де базуються літаки, здатні нести ядерні боєголовки. Повідомляється також, що країни Балтії зацікавлені в цьому питанні.

"Обговорення, безумовно, ведуться. Я дійсно не хочу вдаватися в подробиці, тому що існують обмеження на розголошення інформації, але обговорення є, Литва безумовно не залишається осторонь", — запевняє Каунас.

"Якщо ходять чутки про наявність ядерної зброї в Білорусі, то, можливо, США замислюються про те, як компенсувати це тут, можливо, ближче до неї", — зазначає Баярунас.

Для розміщення ядерної зброї в Литві буде потрібно внести поправки до Конституції.

"Бажання розмістити на озброєнні літаки з ядерною зброєю — це крок уперед. І ми ще не на цьому етапі", — каже Скаїсгіріте.

Готуючись до життя з меншою кількістю американських військ і зброї в Європі, європейці можуть, принаймні на цей момент, покладатися на американську ядерну парасольку.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про унікальне німецьке місто Ландштуль, в якому американські військові перебувають з 1945 року. Тепер Трамп хоче повернути їх у США.

Тим часом адміністрація президента США Дональда Трампа планує скоротити резерв військових ресурсів, які США могли б задіяти для надання допомоги європейським країнам альянсу в разі серйозної кризи або нападу.