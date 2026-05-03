Були там із 1945 року: в унікальному німецькому місті шоковані виведенням військ США (відео)

Американські солдати є частиною життя міста Ландштуль з кінця Другої світової війни. Але тепер звичний американо-німецький ландшафт може кардинально змінитися. Адже Дональд Трамп заявив, що виводить 5000 солдатів армії США з Німеччини.

Попри часті гучні заяви Дональда Трампа, Надін Фірмонт, яка працює в школі в Ландштулі на південному заході Німеччини, сказала, що рішення президента США вивести американські війська з Німеччини стало для її міста справжньою бомбою уповільненої дії. Адже саме тут розташоване найбільше американське військове містечко за межами США, пише The Guardian.

Навіть з урахуванням попередніх скорочень чисельності військ і обговорень передислокації американських сил, гнівний спалах Трампа містив у собі неприкриту погрозу, яка стривожила Фірмонт і її сусідів.

У п'ятницю ввечері Пентагон оголосив про скорочення чисельності своїх військ у Німеччині на 5000 осіб — трохи менше ніж 15% від загальної кількості військ у країні — частково за рахунок відмови від розгортання батальйону, який адміністрація Байдена планувала передислокувати туди наприкінці цього року.

Відтоді як навесні 1945 року Третя армія генерала Джорджа Паттона увійшла в розташоване неподалік місто Кайзерслаутерн, американці стали невід'ємною частиною місцевого життя.

"Ми любимо наших американців — вони збагачують суспільство в усіх сенсах і роблять життя яскравішим. Не всім подобається шум їхніх військових літаків над головою, але було б дуже шкода, якби американці пішли. Це було б боляче", — каже Фірмонт під час великого весняного карнавалу, коли німецькі та американські прапори прикрашають вулиці, а місцеві жителі та службовці військової бази США веселяться разом.

Портрети президентів США в барі в Ландштулі Фото: The Guardian

На території ярмарку з дитячими атракціонами і кіосками, де продавали чизбургери і сосиски, були розвішані зображення Дядька Сема і американського прапора, а всередині намету гуляки потягували пиво і біле вино.

Крім ресторанів і магазинів, існування яких залежить від американських відвідувачів, Фірмонт зазначив, що цілі покоління німців заводили дружбу і навіть створювали сім'ї зі своїми американськими гостями — це стало унікальною рисою регіону, який зараз почувається в облозі.

У Ландштулі розташований найбільший закордонний госпіталь США, який є невід'ємною частиною військового співтовариства Кайзерслаутерна, що налічує близько 50 000 військовослужбовців, допоміжного персоналу та членів їхніх родин. Зараз саме тут лікуються американські військові, які постраждали під час війни в Ірані. І тут надавали допомогу пораненим українським військовим.

Станом на кінець минулого року в Європі на закордонних базах США постійно перебувало 68 000 військовослужбовців дійсної служби, з яких трохи більше половини — близько 36 400 — дислокувалися в Німеччині.

Розгалужена мережа німецьких постачальників і співробітників, які працюють на американців у цьому регіоні, створила мережу економічної залежності та культурного взаємопроникнення, завдяки чому, за словами місцевих жителів, таких як 30-річна Марі, яка доглядає за літніми людьми, вона почувалася особливою в дитинстві.

"Це все, що я коли-небудь знала, це частина нас", — сказала вона, чекаючи разом із Джошуа, своїм чоловіком, німцем за походженням, сином американського солдата, на своє замовлення в Shawingz, мережі ресторанів смаженої курки, що обслуговує військовослужбовців США.

У меню, прикрашеному імітацією президентської печатки, представлено 50 соусів різної гостроти, від ніжно-солодкого малинового до "атомного", а на десерт подають смажене печиво Oreo.

48-річний Карл Мазур-Рековскі, керівник ресторану, який переїхав у цей район із Польщі ще дитиною, сказав, що Ландштуль приваблює людей, охочих жити в "американському дусі".

"Вони хочуть спілкуватися з американцями, щоб поліпшити свою англійську, — сказав він. — Очевидно, що якщо вони підуть, то заберуть із собою багато робочих місць і підприємств у радіусі 30-40 км. Ми опинимося у важкому становищі".

Мазур-Рековскі закликав до відновлення діалогу між американцями та європейцями, який згладжував гострі кути в минулому, починаючи від війни у В'єтнамі й закінчуючи вторгненням до Іраку.

"Дипломатія — це найважливіше, — сказав він. — Не потрібно погрожувати, можна поговорити. Краще поговорити, ніж починати щось, що призведе до жахливих наслідків".

Американці з Ландштуля також шоковані. Тому що багато хто з них прожив тут майже все життя. Але дехто повторить слова Трампа про те, що Європа і особливо Німеччина вкладали менше в ці міжнародні відносини, ніж США,

38-річний Леон Вілсон із Флориди народився на американській базі у Вісбадені, Німеччина, і вважає це несправедливим, що американці "продовжують стимулювати німецьку економіку, щоб німці могли заробляти на нас гроші2.

20-річний Ченс Міллер походить із військової сім'ї, коріння якої сягає часів Громадянської війни в США, коли один із його предків із півночі бився на боці Союзу. Він приїхав до Ландштуля трохи більше ніж рік тому, одразу після закінчення середньої школи в Колорадо, щоб працювати у сфері логістики, йдучи по стопах свого діда-солдата, який служив тут наприкінці 1960-х років.

"У мене прекрасні дружні стосунки з американцями і німцями. Мені було б дуже шкода їхати, але мені доведеться виконувати накази", — каже він.

На запитання про те, як він оцінює останні непорозуміння між США і НАТО, Міллер визнав, що стурбований. "Альянс зараз перебуває під сильним тиском, — сказав він. — Я б вважав за краще, щоб президент Трамп працював над захистом альянсу".

Військова база США в Ландштулі, Німеччина — що відомо

Середньовічне місто Ландштуль свого часу було вотчиною єпископа, а потім було завойоване Наполеоном і стало частиною Французької імперії. Потім воно стало частиною Королівства Баварія, а створення Німецького рейху зробило Ландштуль дуже багатим містом. Тут відкрили грязелікарні, пивоварні та школу гітлерюгенда.

19 березня 1945 року американські війська увійшли в Ландштуль і більше його не залишали. Тут утворилося величезне військове містечко США, а під час холодної війни тут побудували великий військовий госпіталь (LRMC), названий на честь капрала Альфреда Вілсона, американського медика, який загинув на Другій світовій війні.

Тут лікували американських морських піхотинців, які постраждали під час невдалої спроби порятунку американських заручників в Ірані 1980 року, а також тих, хто дістав поранення внаслідок вибуху в казармах морської піхоти США в Бейруті, Ліван, 1983 року. А 1988 року LRMC надав допомогу 500 постраждалим унаслідок катастрофи на авіашоу на базі Рамштайн.

