Были там с 1945 года: в уникальном немецком городе шокированы выводом войск США (видео)

Американские солдаты являются частью жизни города Ландштуль с конца Второй мировой войны. Но теперь привычный американо-немецкий ландшафт может кардинально измениться. Ведь Дональд Трамп заявил, что выводит 5000 солдат армии США из Германии.

Несмотря на частые громкие заявления Дональда Трампа, Надин Фирмонт, которая работает в школе в Ландштуле на юго-западе Германии, сказала, что решение президента США вывести американские войска из Германии стало для ее города настоящей бомбой замедленного действия. Ведь именно здесь находится крупнейший американский военный городок за пределами США, пишет The Guardian.

Даже с учетом предыдущих сокращений численности войск и обсуждений передислокации американских сил, гневная вспышка Трампа содержала в себе неприкрытую угрозу, которая встревожила Фирмонт и ее соседей.

В пятницу вечером Пентагон объявил о сокращении численности своих войск в Германии на 5000 человек – чуть менее 15% от общего числа войск в стране – отчасти за счет отказа от развертывания батальона, который администрация Байдена планировала передислоцировать туда в конце этого года.

С тех пор как весной 1945 года Третья армия генерала Джорджа Паттона вошла в расположенный неподалеку город Кайзерслаутерн, американцы стали неотъемлемой частью местной жизни.

"Мы любим наших американцев — они обогащают общество во всех смыслах и делают жизнь ярче. Не всем нравится шум их военных самолетов над головой, но было бы очень жаль, если бы американцы ушли. Это было бы больно", — говорит Фирмонт во время большого весеннего карнавала, когда немецкие и американские флаги украшают улицы, а местные жители и служащие военной базы США веселятся вместе.

Портреты президентов США в баре в Ландштуле Фото: The Guardian

На территории ярмарки с детскими аттракционами и киосками, где продавали чизбургеры и сосиски, были развешаны изображения Дяди Сэма и американского флага, а внутри шатра гуляющие потягивали пиво и белое вино.

Помимо ресторанов и магазинов, существование которых зависит от американских посетителей, Фирмонт отметил, что целые поколения немцев заводили дружбу и даже создавали семьи со своими американскими гостями – это стало уникальной чертой региона, который сейчас чувствует себя в осаде.

В Ландштуле находится крупнейший зарубежный госпиталь США, являющийся неотъемлемой частью военного сообщества Кайзерслаутерна, насчитывающего около 50 000 военнослужащих, вспомогательного персонала и членов их семей. Сейчас именно здесь лечатся американские военные, пострадавшие во время войны в Иране. И здесь оказывали помощь раненым украинским военным.

По состоянию на конец прошлого года в Европе на зарубежных базах США постоянно находилось 68 000 военнослужащих действительной службы , из которых чуть более половины – около 36 400 – дислоцировались в Германии.

Разветвленная сеть немецких поставщиков и сотрудников, работающих на американцев в этом регионе, создала сеть экономической зависимости и культурного взаимопроникновения, благодаря чему, по словам местных жителей, таких как 30-летняя Мари, ухаживающая за пожилыми людьми, она чувствовала себя особенной в детстве.

"Это все, что я когда-либо знала, это часть нас", — сказала она, ожидая вместе с Джошуа, своим мужем, немцем по происхождению, сыном американского солдата, свой заказ в Shawingz, сети ресторанов жареной курицы, обслуживающей военнослужащих США.

В меню, украшенном имитацией президентской печати, представлено 50 соусов различной остроты, от нежно-сладкого малинового до "атомного", а на десерт подают жареные печенья Oreo.

48-летний Карл Мазур-Рековски, управляющий рестораном и переехавший в этот район из Польши еще ребенком, сказал, что Ландштуль привлекает людей, желающих жить в "американском духе".

"Они хотят общаться с американцами, чтобы улучшить свой английский, — сказал он. — Очевидно, что если они уйдут, то заберут с собой много рабочих мест и предприятий в радиусе 30-40 км. Мы окажемся в тяжелом положении".

Мазур-Рековски призвал к возобновлению диалога между американцами и европейцами, который сглаживал острые углы в прошлом, начиная от войны во Вьетнаме и заканчивая вторжением в Ирак.

"Дипломатия — это самое важное, — сказал он. — Не нужно угрожать, можно поговорить. Лучше поговорить, чем начинать что-то, что приведет к ужасным последствиям".

Американцы из Ландштуля также шокированы. Потому что многие из них прожили здесь почти всю жизнь. Но некоторые повторят слова Трампа о том, что Европа и особенно Германия вкладывали меньше в эти международные отношения, чем США,

38-летний Леон Уилсон из Флориды родился на американской базе в Висбадене, Германия, и считает это несправедливо, что американцы "продолжают стимулировать немецкую экономику, чтобы немцы могли зарабатывать на нас деньги2.

20-летний Ченс Миллер происходит из военной семьи, корни которой уходят во времена Гражданской войны в США, когда один из его предков с севера сражался на стороне Союза. Он приехал в Ландштуль чуть больше года назад, сразу после окончания средней школы в Колорадо, чтобы работать в сфере логистики, следуя по стопам своего деда-солдата, который служил здесь в конце 1960-х годов.

"У меня прекрасные дружеские отношения с американцами и немцами. Мне было бы очень жаль уезжать, но мне придется выполнять приказы", — говорит он.

На вопрос о том, как он оценивает последние трения между США и НАТО , Миллер признал, что обеспокоен. "Альянс сейчас находится под сильным давлением, — сказал он. — Я бы предпочел, чтобы президент Трамп работал над защитой альянса".

Военная база США в Ландштуле, Германия – что известно

Средневековый город Ландштуль в свое время был вотчиной епископа, а потом был завоеван Наполеоном и стал частью Французской империи. Потом он стал частью Королевства Бавария, а создание Немецкого рейха сделало Ландштуль очень богатым городом. Тут открыли грязелечебницы, пивоварни и школу гитлерюгенда.

19 марта 1945 года американские войска вошли в Ландштуль и больше его не покидали. Здесь образовался огромный военный городок США, а во время холодной войны тут был построен большой военный госпиталь (LRMC), названный в честь капрала Альфреда Уилсона, американского медика, погибшего на Второй мировой войне.

Здесь лечили американских морских пехотинцев, пострадавших во время неудавшейся попытки спасения американских заложников в Иране в 1980 году, а также тех, кто получил ранения в результате взрыва в казармах морской пехоты США в Бейруте, Ливан, в 1983 году. А в 1988 году LRMC оказал помощь 500 пострадавшим в результате катастрофы на авиашоу на базе Рамштайн.

