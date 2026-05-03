"Неправильный сигнал для Путина": в США бьют тревогу из-за намерений Трампа вывести военных из Германии

Намерения президента Дональда Трампа вывести из Германии не менее 5000 военнослужащих США вызвали беспокойство среди американских политиков.

Некоторые республиканцы опасаются, что такое решение станет "неправильным сигналом" для российского диктатора Владимира Путина. Об этом пишет издание Daily Mail.

Сенатор Роджер Уикер и представитель Майк Роджерс, возглавляющие комитеты по вооруженным силам сената и палаты представителей, выразили обеспокоенность, что подобный сценарий рискует "подорвать сдерживающий эффект".

"Преждевременное сокращение присутствия США в Европе до того, как эти возможности будут полностью реализованы, рискует подорвать сдерживающий эффект и послать неправильный сигнал Владимиру Путину", — заявили чиновники.

Издание пишет, что конгрессмены "умоляли" пересмотреть решение о выводе военного контингента США из Германии. Они настаивали на том, что "в интересах Америки поддерживать мощный сдерживающий фактор в Европе путем перемещения этих 5000 американских военнослужащих на восток".

Відео дня

Чиновники также апеллировали тем, что европейские союзники увеличили свои инвестиции в размещение американских войск. Это способствует сокращению расходов для американских налогоплательщиков и укреплению передовой линии НАТО.

Трамп собрался выводить американских военных из Германии: что предшествовало

30 апреля президент Дональд Трамп сообщил, что США рассматривают возможность сокращения численности американского военного контингента в Германии.

СМИ писали, что речь идет о по меньшей мере 5 тысячах военнослужащих. Однако 3 мая Дональд Трамп в разговоре с журналистами заявил, что это количество может быть больше, передает Clash Report.

"Мы собираемся значительно сократить численность войск, и это будет гораздо больше, чем 5000", — ответил американский президент на вопрос журналиста.

Напомним, 30 апреля Дональд Трамп назвал канцлера Германии Фридриха Мерца "абсолютно неэффективным" и посоветовал заниматься Украиной.

Также ранее издание The New York Times писало, что Украина почти не реагирует на телефонные диалоги Путина и Трампа.