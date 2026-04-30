Трамп назвал Мерца "абсолютно неэффективным" и посоветовал "заниматься" Украиной

Президент США считает, что канцлеру Германии стоит тратить больше времени на завершение войны между Россией и Украиной.

Американский президент в своей социальной сети опубликовал пост, в котором посоветовал Мерцу сосредоточиться на проблеме войны в Украине и не мешать "устранению иранской ядерной угрозы". Также он назвал политика "абсолютно неэффективным".

Поэтому виртуальный спор канцлера Германии и президента США продолжается. Потому что, как известно, Фридрих Мерц активно критикует действия и решения самого Дональда Трампа в войне с Ираном.

"Канцлеру Германии следует больше времени уделять прекращению войны с Россией/Украиной (где он оказался абсолютно неэффективным!) и восстановлению разрушенной страны, особенно в вопросах иммиграции и энергетики, и меньше времени вмешиваться в те дела, которые устраняют иранскую ядерную угрозу, тем самым делая мир, включая Германию, более безопасным", — написал президент США.

Ранее Мерц заявил, Украине придется согласиться на территориальные потери в войне ради членства в ЕС. Украина может столкнуться с политически сложным сценарием в процессе евроинтеграции, при котором будущее мирное урегулирование с Россией будет предусматривать фактическую потерю контроля над частью территорий. По оценке канцлера Германии Фридриха Мерца, этот вопрос может косвенно повлиять на перспективы вступления страны в Европейский Союз, который остается длительным и сложным процессом.

Зато президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украине не стоит предлагать частичное членство ЕС, ведь наша страна должна быть равноправной страной такой, как и все остальные члены.

Также 30 апреля Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность сокращения численности американского военного контингента в Германии.