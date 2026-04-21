"Не предлагайте нам таких условий": Зеленский раскритиковал идею "символического" членства в ЕС

Владимир Зеленский считает, что Украина достаточно сильна, чтобы укрепить Европейский союз.

Президент Украины ответил, что Украине не стоит предлагать частичное членство ЕС. Ведь наша страна должна быть равноправной страной такой, как и все остальные члены Европейского союза. Такое заявление сделал Владимир Зеленский в интервью для Clash Report 21 апреля.

Глава государства рассказал о своей просьбе, когда с партнерами обсуждал членство Украины в ЕС.

"Пожалуйста, скажите, что нам надо сделать, чтобы быть на том же уровне, что и вы. Не предлагайте нам таких условий, как "облегченный ЕС" или статья 5, как с гарантиями безопасности, пожалуйста, будьте с нами честными", — пояснил глава государства свою позицию.

По его слова, украинское государство достаточно сильное, чтобы укрепить Европейский союз, но "некоторые страны ЕС достаточно скептичны" по этому поводу, считает Владимир Зеленский.

"Они все говорят: "Ну, мы не собираемся менять правила ради Украины". Но мы не просим этого, мы не просим предоставить нам половину реформ или что-то такое. Не давайте нам дополнительных вещей, и смотрите на нас как на равноправную страну. И когда мы укрепляем вас, а вы укрепляете нас, не смотрите на нас так, будто мы просим вас принять нас к себе", — сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что Украине нужно вступление в ЕС, потому что Европа может "потерять Украину, как потеряла Грузию". Также он рассказал, что говорил о такой вероятности с европейскими партнерами.

Вступление Украины в ЕС: что известно

Напомним, что 20 апреля Financial Times со ссылкой на конфиденциальные документы сообщило, что Франция и Германия предлагают Украине символические льготы вместо быстрого вступления в ЕС. Например, Берлин и Париж выступают за участие Киева в заседаниях ЕС, но без права голоса, пока он не станет полноправным членом объединения.

Со своей стороны Франция предлагает похожую модель, называя ее "интегрированным статусом государства". В этом случае доступ к общей сельскохозяйственной политике и европейскому финансированию, такому как "политика сплочения", должен быть отложен до этапа после вступления, говорится в материале.

Обе страны подчеркивают, что предложенная модель не является альтернативой полноправному членству, а представляет собой существенное упрощенное решение, которое легко реализовать, и способно, по их оценке, сыграть роль ускорителя на пути к нему.

В свою очередь украинский президент Зеленский требует от Запада четких сроков вступления Украины в ЕС. Зеленский также отметил, что процесс интеграции не должен растягиваться на десятилетия и предложил установить ориентиром для вступления 2027 год. Соответствующее заявление он сделал в интервью Financial Times 24 февраля.