Символические льготы: что предлагают Украине Франция и Германия вместо быстрого вступления в ЕС

На этапе вступления Украины в Европейский Союз Германия и Франция предложили дать ей "символические льготы".

Например, Берлин и Париж выступают за участие Киева в заседаниях ЕС, но без права голоса, пока он не станет полноправным членом объединения, сообщает Financial Times со ссылкой на конфиденциальные документы.

Германия инициирует предоставление Украине "ассоциированного члена", при котором представители страны смогут участвовать во встречах министров и лидеров ЕС, но не голосовать, а также Киев не будет иметь автоматического права на получение средств из общего бюджета ЕС.

В свою очередь Франция предлагает похожую модель, называя ее "интегрированным статусом государства". В этом случае доступ к общей сельскохозяйственной политике и европейскому финансированию, такому как "политика сплочения", должен быть отложен до этапа после вступления, говорится в материале.

В то же время облегченный формат членства может включать положение о взаимной обороне ЕС. Как отмечается в документе, такая норма "может быть фактически применена посредством одного лишь политического заявления".

Обе страны подчеркивают, что предложенная модель не является альтернативой полноправному членству, а представляет собой существенное упрощенное решение, которое легко реализовать, и способное, по их оценке, сыграть роль ускорителя на пути к нему.

По словам двух источников издания, высокопоставленных чиновников Еврокомиссии, окончательное предложение для Киева будет близко к озвученным Парижем и Берлином инициативам.

Однако, как отметил украинский чиновник, поговоривший с журналистами издания, Киев опасается, что любая смягченная концепция членства будет воспринята уставшим от войны населением как недостаточная замена настоящему членству, но вместе с этим он признал, что некоторые элементы инициатив Франции и Германии "могут быть полезными".

В начале марта FT писала, что Франция и Германия твердо намерены помешать плану ускоренного вступления Киева в ЕС. Там опасаются, что предоставление членства до завершения реформ, в том числе антикоррупционных, ослабит стимулы к их проведению после приема страны в союз.

Многие нынешние члены Европейского Союза не хотят говорить о его расширении за счет приема новых стран. Они опасаются, что в случае обсуждения новых кандидатов на членство правые популисты могут устраивать референдумы по поводу вступления той или иной страны в Евросоюз, и тому подобное.

Франция, Германия, Нидерланды и Италия утверждают, что сложный "основанный на заслугах" процесс ЕС должен соблюдаться без исключений по геополитическим причинам, даже если они понимают, почему такие страны, как Украина и Молдова, находятся под давлением, чтобы как можно скорее присоединиться.

В марте еврокомиссар по вопросам расширения Европейского союза Марта Кос заявила, что без мира и реформ вступление Украины в блок невозможно.

Напомним, что украинский президент Зеленский требует от Запада четких сроков вступления Украины в ЕС. Зеленский также отметил, что процесс интеграции не должен растягиваться на десятилетия и предложил установить ориентиром для вступления 2027 год. Соответствующее заявление он сделал в интервью Financial Times 24 февраля.

Также заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква ответил, согласится ли Украина на облегченное членство.