Многие нынешние члены Европейского Союза не хотят говорить о его расширении за счет приема новых стран.

Последней в ЕС в 2013 году вступила Хорватия, и с тех пор никакая другая страна к нему не присоединилась, пишет Politico со ссылкой на дипломатов и высокопоставленного чиновника ЕС, которые поделились своим мнением на условиях анонимности.

Теперь же правительства стран ЕС, наученные горьким примером Венгрии, опасаются, что в случае обсуждения новых кандидатов на членство правые популисты могут устраивать референдумы по поводу вступления той или иной страны в Евросоюз, и тому подобное

Наибольшую обеспокоенность среди правительств вызывает страх перед политическими последствиями для любого лидера, который вовлекает новых членов ЕС в национальные дебаты.

Відео дня

В частности снова всплыла тема "польского сантехника". До принятия Варшавы в Евросоюз в 2004 году некоторые политики были уверены в том, что поляки, став частью ЕС, займут высокооплачиваемые рабочие места в Западной Европе.

"Те же самые полупопулистские, полуксенофобские аргументы, которые мы слышали в отношении поляков, мы, вероятно, услышим и в отношении украинцев и любого другого кандидата. Кто эти люди? Что они будут делать в нашем клубе? Придут ли они, чтобы занять наши рабочие места?", — сказал один из дипломатов.

Наиболее беспокоит это Францию, которая, по закону, должна провести референдум о принятии любого нового члена.

По информации ресурса, голосование по Украине, в частности, может сыграть на руку кампании лидера популистской правой партии "Национальное собрание" Джордана Барделлы, который, согласно опросам, выиграет первый тур президентских выборов 2027 года у своего правоцентристского соперника Эдуара Филиппа.

Но не Францией единой. По словам европейских дипломатов, Германия, Нидерланды и Италия утверждают, что сложный "основанный на заслугах" процесс ЕС должен соблюдаться без исключений по геополитическим причинам, даже если они понимают, почему такие страны, как Украина и Молдова, находятся под давлением, чтобы как можно скорее присоединиться.

"Конечно, мы не хотим ослабить [президента Украины Владимира] Зеленского… но подавляющее большинство государств-членов сейчас не испытывают желания участвовать в этой дискуссии", — сказал высокопоставленный дипломат из одной из крупных европейских стран.

Украина считает, что членство в ЕС может стать для нее гарантией безопасности и защитить ее от повторения российской агрессии. Однако страны Евросоюза не готовы к принятию нашей страны в 2027 году в состав ЕС.

Самые ярые сторонники Украины, включая Швецию и Данию, сейчас настаивают на завершении переговоров к концу 2027-го. Но начало переговоров по договору о вступлении потребует одобрения со стороны крупных членов ЕС, что пока не выглядит потенциально реальным.

Тем временем Исландия и Норвегия, которые ранее отказывались от членства, снова активизировали дискуссии о присоединении к ЕС. Так, Исландия уже ускорила подготовку к референдуму о возобновлении переговоров о вступлении. Министр иностранных дел страны Торгердур Катрин Гуннарсдоттир отметила, что это решение частично связано с геополитической турбулентностью и стремлением усилить составляющую безопасности.

Напомним, что еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила, что Украина не сможет присоединиться к блоку до 2027 года, поскольку для этого необходимы мир и проведение реформ. Она подчеркнула, что несмотря на стратегическую важность Украины для ЕС, вступление возможно только после завершения войны и выполнения ключевых внутренних изменений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев стремится получить четко определенную дату вступления в ЕС и рассчитывает на это уже в 2027 году. Он отмечал, что промедление со стороны Брюсселя создает риски и может позволить России годами блокировать евроинтеграцию Украины.