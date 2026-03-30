Конкуренция за вступление в ЕС растет: Украину могут опередить более "богатые" кандидаты, — СМИ

Украина может столкнуться с усилением конкуренции на пути к вступлению в Европейский Союз, поскольку интерес к членству демонстрируют новые, экономически сильные кандидаты. В то же время в самом ЕС меняется подход к расширению — все большее значение приобретают вопросы безопасности, а не экономической выгоды.

Как пишет издание Politico, привлекательность ЕС для потенциальных членов существенно сместилась — от экономических преимуществ к гарантиям безопасности. По информации издания, еще два десятилетия назад страны Центральной и Восточной Европы стремились вступить в ЕС прежде всего по экономическим причинам — в частности, для повышения уровня жизни и доходов населения. Зато сейчас, на фоне геополитической нестабильности, государства рассматривают членство как инструмент усиления безопасности.

Среди ключевых факторов таких изменений называют полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году, а также политику президента США Дональда Трампа после его возвращения к власти в 2025 году. В частности, речь идет о торговых ограничениях, критике ЕС и заявлениях о возможных территориальных претензий.

На этом фоне Исландия и Норвегия, которые ранее отказывались от членства, снова активизировали дискуссии о присоединении к ЕС. Так, Исландия уже ускорила подготовку к референдуму о возобновлении переговоров о вступлении. Министр иностранных дел страны Торгердур Катрин Гуннарсдоттир отметила, что это решение частично связано с геополитической турбулентностью и стремлением усилить составляющую безопасности.

"Мы были бы сильнее в большей группе с единомышленниками, которые выступают за демократию, свободу, права человека, территориальную целостность. Не говоря уже о правах наций на самоопределение", — заявила она.

В то же время в Норвегии также фиксируется рост поддержки членства в ЕС в течение последних месяцев, несмотря на то, что ранее большинство населения выступало против. Политики отмечают, что участие в ЕС важно не только с экономической, но и с точки зрения безопасности.

И все же, как отмечает Politico, для действующих членов ЕС более привлекательными являются экономически сильные страны. Начиная с 2004 года, государства, присоединившиеся к блоку, в основном получают больше финансирования из бюджета ЕС, чем платят. Аналогичная ситуация, вероятно, будет и с нынешними кандидатами, в частности Украиной, Молдовой, Албанией, Сербией и Черногорией.

Кроме финансового аспекта, среди стран ЕС существуют также опасения относительно соблюдения демократических стандартов в новых государствах-членах, в частности относительно свободы прессы и независимости судебной системы.

В то же время Исландия и Норвегия, по оценкам должностных лиц ЕС, уже в значительной степени интегрированы в правовую систему Союза, что может упростить и ускорить их возможное вступление.

Также в материале отмечается, что на фоне сомнений относительно роли НАТО страны все чаще обращают внимание на механизмы взаимной обороны в рамках ЕС.

Кроме того, обсуждения по расширению происходят на фоне сложной геополитической ситуации, в частности влияния России, Китая и изменений в политике США. При этом решение о вступлении новых членов требует единодушной поддержки всех стран ЕС.

Напомним, что еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила, что Украина не сможет присоединиться к блоку до 2027 года, поскольку для этого необходимы мир и проведение реформ. Она подчеркнула, что несмотря на стратегическую важность Украины для ЕС, вступление возможно только после завершения войны и выполнения ключевых внутренних изменений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев стремится получить четко определенную дату вступления в ЕС и рассчитывает на это уже в 2027 году. Он отмечал, что промедление со стороны Брюсселя создает риски и может позволить России годами блокировать евроинтеграцию Украины.