Вступление Украины в ЕС в 2027 году: ряд правительств сопротивляются, что предлагают взамен

Стремление Украины получить ускоренное вступление в Европейский Союз натолкнулось на жесткое сопротивление со стороны ряда правительств стран-членов, которые не хотят рисковать последствиями быстрого расширения. В Брюсселе признают желание Украины ускорить сближение, но в качестве компромисса все чаще обсуждают формат постепенной интеграции.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы 2027 год был датой вступления в ЕС, надеясь, что членство Украины в главном политическом клубе Европы откроет путь к большему процветанию, безопасности и стабильности, сообщило информационное агентство Reuters.

Аналитики говорят, что четкий путь Украины в ЕС может быть жизненно важным для продвижения любого мирного урегулирования, особенно если Украина не вернет контроль над всей своей территорией или не присоединится к военному альянсу НАТО.

Но правительства ЕС, включая таких "тяжеловесов", как Франция и Германия, частным образом выражали скептицизм относительно запланированной реформы процесса вступления, которая сократит путь Украины к членству. Агентство Reuters пообщалось с восемью европейскими дипломатами и чиновниками, и многие указали на беспокойство столиц ЕС относительно этой идеи.

Відео дня

Среди их беспокойств является то, что Украина не будет продолжать реформы, такие как борьба с коррупцией, если им уже будет предоставлено членство в ЕС. Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Тарас Качка заявил Reuters, что Киев готов учесть беспокойство членов ЕС. Он предложил такие меры предосторожности, как система мониторинга для проверки соблюдения Киевом демократических стандартов и переходный период, прежде чем Украина получит сельскохозяйственные субсидии ЕС. Он указал, что политическое обязательство относительно членства будет важным.

"Это необходимо для мирного процесса, для установления долговременного и справедливого мира в Европе", — сказал он.

Что предлагают Украине вместо быстрого вступления

Текущий процесс присоединения к блоку обычно является длительным и бюрократическим, даже в простых случаях. Он включает годы детальных переговоров и правовых реформ для соответствия демократическим и экономическим стандартам ЕС. Каждый шаг процесса присоединения, который разделен на кластеры политических вопросов, также требует одобрения всех членов ЕС. Венгрия заблокировала путь Украины на ранней стадии этого процесса.

По словам дипломатов, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава исполнительной власти блока, предложила пересмотреть этот процесс за закрытыми дверями. Вместо того, чтобы сначала провести все необходимые реформы, страна может присоединиться к ЕС после выполнения некоторых минимальных требований. Но в таком случае это присоединение с ограниченным доступом к фондам ЕС и принятию решений. Качка предположил, что Украина может по крайней мере подписать договор о вступлении с ЕС в следующем году, даже если ратификация и другие шаги могут занять больше времени для реализации.

Но аналитики и дипломаты против таких смелых шагов, в частности — предложенной фон дер Ляйен идеи, известной как "обратное расширение", поскольку она переворачивает процесс с ног на голову, позволяя стране присоединиться до того, как она выполнит все действующие критерии.

"Я считаю, что полноценное вступление в течение следующих нескольких лет остается маловероятным. Зато более вероятной представляется ускоренная интеграция — доступ к единому рынку, энергетика, цифровые технологии, транспорт — поэтапное участие в программах и политиках ЕС", — сказала о перспективах Украины Корина Стратулат, заместитель директора Европейского политического центра.

Напомним, что Европейский Союз готовит вариант частичного вступления Украины в 2027 году. По данным 10 официальных лиц и дипломатов, в Брюсселе разрабатывают беспрецедентный план из пяти шагов, который может позволить Киеву получить членство в блоке еще до завершения всех реформ, чтобы усилить позиции Украины в Европе.

Ранее мы также информировали, что в Офисе президента заявляли: Украина не согласится на облегченное членство и рассчитывает на полноценное вступление в ЕС. Заместитель председателя ОП Игорь Жовква отмечал, что для этого нужно политическое решение с четкой датой вступления, а предложение по "эрзац-кандидатскому статусу" Владимир Зеленский ранее отклонил.