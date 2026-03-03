Вступ України до ЄС у 2027 року: ряд урядів чинять спротив, що пропонують натомість

Прагнення України отримати прискорений вступ до Європейського Союзу натрапило на жорсткий спротив з боку низки урядів країн-членів, які не хочуть ризикувати наслідками швидкого розширення. У Брюсселі визнають бажання України пришвидшити зближення, але в якості компромісу дедалі частіше обговорюють формат поступової інтеграції.

Президент України Володимир Зеленський хоче, щоб 2027 рік був датою вступу до ЄС, сподіваючись, що членство України в головному політичному клубі Європи відкриє шлях до більшого процвітання, безпеки та стабільності, повідомило інформаційне агентство Reuters.

Аналітики кажуть, що чіткий шлях України до ЄС може бути життєво важливим для просування будь-якого мирного врегулювання, особливо якщо Україна не поверне контроль над усією своєю територією або не приєднається до військового альянсу НАТО.

Але уряди ЄС, включаючи таких "важковаговиків", як Франція та Німеччина, приватно висловлювали скептицизм щодо запланованої реформи процесу вступу, яка скоротить шлях України до членства. Агентство Reuters поспілкувалося з вісьмома європейськими дипломатами та чиновниками, і багато хто вказав на занепокоєння столиць ЄС щодо цієї ідеї.

Серед їхніх занепокоєнь є те, що Україна не продовжуватиме реформи, такі як боротьба з корупцією, якщо їм вже буде надано членство в ЄС. Віцепрем’єр-міністр із питань євроінтеграції Тарас Качка заявив Reuters, що Київ готовий врахувати занепокоєння членів ЄС. Він запропонував такі запобіжні заходи, як система моніторингу для перевірки дотримання Києвом демократичних стандартів та перехідний період, перш ніж Україна отримає сільськогосподарські субсидії ЄС. Він вказав, що політичне зобов'язання щодо членства буде важливим.

"Це необхідно для мирного процесу, для встановлення довготривалого та справедливого миру в Європі", — сказав він.

Що пропонують Україні замість швидкого вступу

Поточний процес приєднання до блоку зазвичай є тривалим і бюрократичним, навіть у простих випадках. Він включає роки детальних переговорів та правових реформ для відповідності демократичним та економічним стандартам ЄС. Кожен крок процесу приєднання, який поділено на кластери політичних питань, також вимагає схвалення всіх членів ЄС. Угорщина заблокувала шлях України на ранній стадії цього процесу.

За словами дипломатів, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен, голова виконавчої влади блоку, запропонувала переглянути цей процес за зачиненими дверима. Замість того, щоб спочатку провести всі необхідні реформи, країна може приєднатися до ЄС після виконання деяких мінімальних вимог. Але в такому випадку це приєднання з обмеженим доступом до фондів ЄС та прийняття рішень. Качка припустив, що Україна може принаймні підписати договір про вступ з ЄС наступного року, навіть якщо ратифікація та інші кроки можуть зайняти більше часу для реалізації.

Але аналітики та дипломати проти таких сміливих кроків, зокрема — запропонованої фон дер Ляйен ідеї, відомої як "зворотне розширення", оскільки вона перевертає процес з ніг на голову, дозволяючи країні приєднатися до того, як вона виконає всі чинні критерії.

"Я вважаю, що повноцінне вступлення протягом наступних кількох років залишається малоймовірним. Натомість більш імовірною видається прискорена інтеграція – доступ до єдиного ринку, енергетика, цифрові технології, транспорт — поетапна участь у програмах та політиках ЄС", — сказала про перспективи України Коріна Стратулат, заступниця директора Європейського політичного центру.

Нагадаємо, що Європейський Союз готує варіант часткового вступу України у 2027 році. За даними 10 офіційних осіб і дипломатів, у Брюсселі розробляють безпрецедентний план із п’яти кроків, який може дозволити Києву отримати членство в блоці ще до завершення всіх реформ, аби посилити позиції України в Європі.

Раніше ми також інформували, що в Офісі президента заявляли: Україна не погодиться на полегшене членство і розраховує на повноцінний вступ до ЄС. Заступник голови ОП Ігор Жовква наголошував, що для цього потрібне політичне рішення з чіткою датою вступу, а пропозицію щодо "ерзац-кандидатського статусу" Володимир Зеленський раніше відхилив.