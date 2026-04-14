Вступ України до ЄС: Politico назвало чотири країни, які виступають проти

Багато нинішніх членів Європейського Союзу не хочуть говорити про його розширення за рахунок прийому нових країн.

Останньою до ЄС 2013 року вступила Хорватія, і відтоді жодна інша країна до нього не приєдналася, пише Politico з посиланням на дипломатів і високопоставленого чиновника ЄС, які поділилися своєю думкою на умовах анонімності.

Тепер же уряди країн ЄС, навчені гірким прикладом Угорщини, побоюються, що в разі обговорення нових кандидатів на членство праві популісти можуть влаштовувати референдуми з приводу вступу тієї чи іншої країни до Євросоюзу, тощо.

Найбільшу стурбованість серед урядів викликає страх перед політичними наслідками для будь-якого лідера, який залучає нових членів ЄС до національних дебатів.

Зокрема знову спливла тема "польського сантехніка". До прийняття Варшави до Євросоюзу 2004 року деякі політики були впевнені в тому, що поляки, ставши частиною ЄС, займуть високооплачувані робочі місця в Західній Європі.

"Ті ж напівпопулістські, напівксенофобські аргументи, що ми чули щодо поляків, ми, імовірно, почуємо і щодо українців та будь-якого іншого кандидата. Хто ці люди? Що вони будуть робити в нашому клубі? Чи прийдуть вони, щоб зайняти наші робочі місця?", — сказав один із дипломатів.

Найбільше турбує це Францію, яка, згідно із законом, має провести референдум про прийняття будь-якого нового члена.

За інформацією ресурсу, голосування щодо України, зокрема, може зіграти на руку кампанії лідера популістської правої партії "Національні збори" Джордана Барделли, який, згідно з опитуваннями, виграє перший тур президентських виборів 2027 року у свого правоцентристського суперника Едуара Філіпа.

Але не Францією єдиною. За словами європейських дипломатів, Німеччина, Нідерланди та Італія стверджують, що складного, "заснованого на заслугах" процесу ЄС слід дотримуватися без винятків із геополітичних причин, навіть якщо вони розуміють, чому такі країни, як Україна і Молдова, перебувають під тиском, щоб якомога швидше приєднатися.

"Звичайно, ми не хочемо послабити [президента України Володимира] Зеленського... але переважна більшість держав-членів зараз не відчувають бажання брати участь у цій дискусії", — сказав високопоставлений дипломат з однієї з великих європейських країн.

Україна вважає, що членство в ЄС може стати для неї гарантією безпеки і захистити її від повторення російської агресії. Однак країни Євросоюзу не готові до прийняття нашої країни 2027 року до складу ЄС.

Найпалкіші прихильники України, включно зі Швецією та Данією, зараз наполягають на завершенні переговорів до кінця 2027-го. Але початок переговорів за договором про вступ потребуватиме схвалення з боку великих членів ЄС, що поки що не виглядає потенційно реальним.

Тим часом Ісландія та Норвегія, які раніше відмовлялися від членства, знову активізували дискусії про приєднання до ЄС. Так, Ісландія вже прискорила підготовку до референдуму про відновлення переговорів про вступ. Міністр закордонних справ країни Торгердур Катрін Гуннарсдоттір зазначила, що це рішення частково пов'язане з геополітичною турбулентністю і прагненням посилити безпекову складову.

Нагадаємо, що єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос заявила, що Україна не зможе приєднатися до блоку до 2027 року, оскільки для цього необхідні мир і проведення реформ. Вона наголосила, що, незважаючи на стратегічну важливість України для ЄС, вступ можливий тільки після завершення війни та виконання ключових внутрішніх змін.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Київ прагне отримати чітко визначену дату вступу до ЄС і розраховує на це вже 2027 року. Він зазначав, що зволікання з боку Брюсселя створює ризики і може дозволити Росії роками блокувати євроінтеграцію України.