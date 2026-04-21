"Не пропонуйте нам таких умов": Зеленський розкритикував ідею "символічного" членства в ЄС

Володимир Зеленський вважає, що Україна достатньо сильна, аби зміцнити Європейський союз.

Президент Україна відповів, що Україні не варто пропонувати часткове членство ЄС. Адже наша країна має бути рівноправною країною такою, як і всі інші члени Європейського союзу. Таку заяву зробив Володимир Зеленський в інтерв’ю для Clash Report 21 квітня.

Глава держави розповів про своє прохання, коли з партнерами обговорював членство України в ЄС.

"Будь ласка, скажіть, що нам треба зробити, щоб бути на тому ж рівні, що й ви. Не пропонуйте нам таких умов, як "полегшений ЄС" чи стаття 5, як із гарантіями безпеки, будь ласка, будьте з нами чесними", — пояснив голова держави свою позицію.

За його слова, українська держава досить сильна, щоб зміцнити Європейський союз, але "деякі країни ЄС досить скептичні" з цього приводу, вважає Володимир Зеленський.

"Вони всі кажуть: "Ну, ми не збираємося змінювати правила заради України". Але ми не просимо цього, ми не просимо надати нам половину реформ чи щось таке. Не давайте нам додаткових речей, і дивіться на нас як на рівноправну країну. І коли ми зміцнюємо вас, а ви зміцнюєте нас, не дивіться на нас так, ніби ми просимо вас прийняти нас до себе", — сказав Зеленський.

Зеленський заявив, що Україні потрібен вступ до ЄС, бо Європа може "втратити Україну, як втратила Грузію". Також він розповів, що говорив про таку ймовірність з європейськими партнерами.

Вступ України до ЄС: що відомо

Нагадаємо, що 20 квітня Financial Times з посиланням на конфіденційні документи повідомило, що Франція та Німеччина пропонують Україні символічні пільги замість швидкого вступу до ЄС. Наприклад, Берлін і Париж виступають за участь Києва в засіданнях ЄС, але без права голосу, поки він не стане повноправним членом об'єднання.

Зі свого боку Франція пропонує схожу модель, називаючи її "інтегрованим статусом держави". У цьому разі доступ до спільної сільськогосподарської політики та європейського фінансування, такого як "політика згуртування", має бути відкладений до етапу після вступу, йдеться в матеріалі.

Обидві країни наголошують, що запропонована модель не є альтернативою повноправному членству, а являє собою істотне спрощене рішення, яке легко реалізувати, і здатне, за їхньою оцінкою, зіграти роль прискорювача на шляху до нього.

Зі свого боку український президент Зеленський вимагає від Заходу чітких термінів вступу України до ЄС. Зеленський також зазначив, що процес інтеграції не повинен розтягуватися на десятиліття і запропонував встановити орієнтиром для вступу 2027 рік. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю Financial Times 24 лютого.