"В ближайшее время": Трамп решил сократить количество американских войск в Германии

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность сокращения численности американского военного контингента в Германии.

Решение по этому вопросу должны принять вскоре, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Соединенные Штаты изучают и анализируют возможность сокращения численности войск в Германии, и решение по этому вопросу должно быть принято в ближайшее время", — написал Трамп.

Пост Трампа Фото: Скриншот

Отметим, что заявление Трампа прозвучало на фоне его публичного конфликта с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Недавно Мерц раскритиковал отсутствие стратегии в действиях США против Ирана, потому что иранское руководство "унижает" американскую нацию во время переговоров.

В ответ Трамп раскритиковал Мерца и обвинил его в том, что он "не имеет представления, о чем говорит" и якобы толерантно относится к получению Ираном ядерного оружия.

Напомним, Трамп грубо нарушил протокол во время встречи с королем Чарльзом.

Фокус также писал о том, что Трамп перепутал войны в Иране и в Украине.