"В ближайшее время": Трамп решил сократить количество американских войск в Германии
Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность сокращения численности американского военного контингента в Германии.
Решение по этому вопросу должны принять вскоре, сообщил президент США Дональд Трамп.
"Соединенные Штаты изучают и анализируют возможность сокращения численности войск в Германии, и решение по этому вопросу должно быть принято в ближайшее время", — написал Трамп.
Отметим, что заявление Трампа прозвучало на фоне его публичного конфликта с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Недавно Мерц раскритиковал отсутствие стратегии в действиях США против Ирана, потому что иранское руководство "унижает" американскую нацию во время переговоров.
В ответ Трамп раскритиковал Мерца и обвинил его в том, что он "не имеет представления, о чем говорит" и якобы толерантно относится к получению Ираном ядерного оружия.
