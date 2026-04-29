"Потерпели поражение в военном отношении": Трамп перепутал войны в Иране и в Украине

Отвечая на вопросы журналистов во время встречи с астронавтами лунной миссии Artemis II, президент США обсуждал Иран, Украину и свой разговор с Путиным. И в итоге перепутал предмет разговора.

Дональд Трамп рассказывал, как прошел телефонный разговор с Путиным. В частности, предложение главы Кремля "помочь" с войной в Иране. Журналист спросил, какая война, по мнению Трампа, закончится первой.

Президент США начал отвечать, будто бы имея в виду Украину, но к концу его реплики стало ясно, что он перепутал и говорил об Иране.

"Это интересный вопрос. Знаете, услышать это от вас — это очень интересно. Какая война закончится первой? Не знаю, у них схожие временные рамки. Я думаю, Украина в военном отношении потерпела поражение, ясно? В военном отношении. Вы бы не узнали об этом, читая фейковые новости, но в военном отношении это так. Посмотрите на их… флот. У них было 159 кораблей. Каждый корабль сейчас находится на дне. Обычно это довольно хороший показатель", — сказал Трамп.

Именно "159 кораблей" и дали понять, что президент США перепутал Иран и Украину. Ранее он уже упоминал "159 кораблей", когда написал пост про Ормузский пролив и иранский флот.

Пост Трампа про "159 кораблей" Фото: Скриншот

Тогда Дональд Трамп заявлял, что отдал приказ Военно-морским силам США расстреливать и уничтожать любое судно Ирана, даже небольшие, которые минируют пролив: "Все их военные корабли, все 159, находятся на дне морском!Никаких колебаний быть не должно… Настоящим я приказываю продолжать эту деятельность", — писал Трамп.

Примечательно, но многие СМИ подхватили эту цитату президента США про "поражение Украины" и опубликовали ее именно в ошибочном контексте.

Напомним, ранее Путин и Трамп не сошлись во мнениях, кто предложил объявить перемирие к 9 мая. Каждый заявил, что это была его идея.

А президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, что россияне не побеждают на войне.