"Зазнали поразки у військовому відношенні": Трамп переплутав війни в Ірані та в Україні

Відповідаючи на запитання журналістів під час зустрічі з астронавтами місячної місії Artemis II, президент США обговорював Іран, Україну і свою розмову з Путіним. І в підсумку переплутав предмет розмови.

Дональд Трамп розповідав, як пройшла телефонна розмова з Путіним. Зокрема, пропозицію глави Кремля "допомогти" з війною в Ірані. Журналіст запитав, яка війна, на думку Трампа, закінчиться першою.

Президент США почав відповідати, нібито маючи на увазі Україну, але до кінця його репліки стало зрозуміло, що він переплутав і говорив про Іран.

"Це цікаве запитання. Знаєте, почути це від вас — це дуже цікаво. Яка війна закінчиться першою? Не знаю, у них схожі часові рамки. Я думаю, Україна у військовому відношенні зазнала поразки, ясно? У військовому відношенні. Ви б не дізналися про це, читаючи фейкові новини, але у військовому відношенні це так. Подивіться на їхній... флот. У них було 159 кораблів. Кожен корабель зараз перебуває на дні. Зазвичай це досить хороший показник", — сказав Трамп.

Саме "159 кораблів" і дали зрозуміти, що президент США переплутав Іран і Україну. Раніше він уже згадував "159 кораблів", коли написав пост про Ормузьку протоку та іранський флот.

Пост Трампа про "159 кораблів" Фото: Скриншот

Тоді Дональд Трамп заявляв, що віддав наказ Військово-морським силам США розстрілювати і знищувати будь-яке судно Ірану, навіть невеликі, що мінують протоку: "Усі їхні військові кораблі, всі 159, перебувають на дні морському! Жодних коливань бути не повинно... Справжнім я наказую продовжувати цю діяльність", — писав Трамп.

Примітно, але багато ЗМІ підхопили цю цитату президента США про "поразку України" та опублікували її саме в помилковому контексті.

Нагадаємо, раніше Путін і Трамп не зійшлися в думках, хто запропонував оголосити перемир'я до 9 травня. Кожен заявив, що це була його ідея.

А президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю, що росіяни не перемагають на війні.