"Лучшая позиция за 10 месяцев": Зеленский заявил, что РФ не побеждает в войне

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия не имеет сильной позиции на передовой.

Поэтому российские оккупанты не побеждают в войне против Украины. Об этом глава государства заявил в интервью каналу Newsmax.

Президент Зеленский рассказал о ситуации на фронте

В то же время политик отмечает, что хотел бы завершения войны.

"Мы находимся в лучшей позиции в течение последних 9-10 месяцев, я имею в виду на поле боя, но в любом случае лучше остановить войну", — сказал украинский президент.

Когда ведущая Шелби Уайлдер, вспомнив недавние успешные атаки Украины на российские НПЗ, спросила, просил ли Вашингтон прекратить наносить такие удары, учитывая рост цен на нефть. Владимир Зеленский признался, что партнеры Украины действительно предлагали Киеву не атаковать энергетическую инфраструктуру в России из-за ситуации на Ближнем Востоке.

"Мы получили сообщение от партнеров, что из-за этого вызова на Ближнем Востоке, возможно, не стоит атаковать какую-то энергетическую инфраструктуру в России. И, конечно, я сказал "нет" — мы ответим. Давайте заключим энергетическое прекращение огня, но никто нам не предлагал энергетического прекращения огня. Мы открыты для этого, но если Россия нападет на нас, мы ответим любым образом", — заявил он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта к проведению трехсторонних переговоров с США и Россией на территории Азербайджана. Впрочем, все зависит от Москвы, признал глава государства. По его словам, Киев имел подобные переговоры в Турции и Швейцарии с американскими партнерами.

