"Найкраща позиція за 10 місяців": Зеленський заявив, що РФ не перемагає у війні

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія не має сильної позиції на передовій.

Тож російські окупанти не перемагають у війні проти України. Про це глава держави заявив в інтерв'ю каналу Newsmax.

Водночас політик наголошує, що хотів би завершення війни.

"Ми знаходимося в найкращій позиції протягом останніх 9–10 місяців, я маю на увазі на полі бою, але в будь-якому разі краще зупинити війну", — сказав український президент.

Коли ведуча Шелбі Вайлдер, згадавши нещодавні успішні атаки України на російські НПЗ, спитала, чи просив Вашингтон припинити завдавати такі удари з огляду на зростання цін на нафту. Володимир Зеленський зізнався, що партнери України дійсно пропонували Києву не атакувати енергетичну інфраструктуру в Росії через ситуацію на Близькому Сході.

"Ми отримали повідомлення від партнерів, що через цей виклик на Близькому Сході, можливо, не варто атакувати якусь енергетичну інфраструктуру в Росії. І, звичайно, я сказав "ні" — ми відповімо. Давайте укладемо енергетичне припинення вогню, але ніхто нам не пропонував енергетичного припинення вогню. Ми відкриті для цього, але якщо Росія нападе на нас, ми відповімо будь-яким чином", — заявив він.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до проведення тристоронніх переговорів з США та Росією на території Азербайджану. Утім, усе залежить від Москви, визнав глава держави. За його словами, Київ мав подібні перемовини в Туреччині та Швейцарії з американськими партнерами.

Також Фокус писав, що раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Зеленський готовий зустрітися з Володимиром Путіним, зазначивши, що це може статися в Туреччині. Така зустріч могла б відбутися за участі двох інших світових лідерів — турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана та американського Дональда Трампа.