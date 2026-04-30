"Найближчим часом": Трамп вирішив скоротити кількість американських військ у Німеччинні

Сполучені Штати Америки розглядають можливість скорочення чисельності американського військового контингенту в Німеччині.

Рішення щодо цього питання мають ухвалити незабаром, повідомив президент США Дональд Трамп.

"Сполучені Штати вивчають і аналізують можливість скорочення чисельності військ у Німеччині, і рішення з цього питання має бути ухвалено найближчим часом", — написав Трамп.

Пост Трампа Фото: Скриншот

Зазначимо, що заява Трампа пролунала на тлі його публічного конфлікту з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Нещодавно Мерц розкритикував відсутність стратегії у діях США проти Ірану, бо іранське керівництво "принижує" американську націю під час перемовин.

У відповідь Трамп розкритикував Мерца та звинуватив його в тому, що він "не має уявлення, про що говорить" і нібито толерує отримання Іраном ядерної зброї.

Нагадаємо, Трамп грубо порушив протокол під час зустрічі з королем Чарльзом.

Фокус також писав про те, що Трамп переплутав війни в Ірані та в Україні.