Трамп назвав Мерца "абсолютно неефективним" і порадив "займатися" Україною

️Президент США вважає, що канцлеру Німеччини варто витрачати більше часу на завершення війни між Росією та Україною.

Американський президент у своїй соціальній мережі опублікував пост, у якому порадив Мерцу зосередитися на проблемі війни в Україні та не заважати "усуненню іранської ядерної загрози". Також він назвав політика "абсолютно неефективним".

Тож віртуальна суперечка канцлера Німеччини та президента США триває. Бо, як відомо, Фрідріх Мерц активно критикує дії та рішення самого Дональда Трампа у війні з Іраном.

"Канцлеру Німеччини слід більше часу приділяти припиненню війни з Росією/Україною (де він виявився абсолютно неефективним!) та відновленню зруйнованої країни, особливо у питаннях імміграції та енергетики, і менше часу втручатися у ті справи, які усувають іранську ядерну загрозу, тим самим роблячи світ, включаючи Німеччину, більш безпечним", — написав президент США.

Раніше Мерц заявив, Україні доведеться погодитися на територіальні втрати у війні заради членства в ЄС. Україна може зіткнутися з політично складним сценарієм у процесі євроінтеграції, за якого майбутнє мирне врегулювання з Росією передбачатиме фактичну втрату контролю над частиною територій. За оцінкою канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, це питання може опосередковано вплинути на перспективи вступу країни до Європейського Союзу, який залишається довготривалим і складним процесом.

Натомість президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україні не варто пропонувати часткове членство ЄС, адже наша країна має бути рівноправною країною такою, як і всі інші члени.

Також 30 квітня Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість скорочення чисельності американського військового контингенту в Німеччині.