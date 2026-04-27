Україні доведеться погодитися на територіальні втрати у війні заради членства в ЄС, — Мерц

Україна може зіткнутися з політично складним сценарієм у процесі євроінтеграції, за якого майбутнє мирне врегулювання з Росією передбачатиме фактичну втрату контролю над частиною територій. За оцінкою канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, це питання може опосередковано вплинути на перспективи вступу країни до Європейського Союзу, який залишається довготривалим і складним процесом.

Як цитує посадовця видання Reuters, у майбутньому мирному врегулюванні з Росією Україна може опинитися перед вибором, за якого частина її територій залишиться поза контролем Києва. За його словами, у певний момент може бути підписано як угоду про припинення вогню, так і повноцінний мирний договір, і в цьому контексті "частина території України може більше не бути українською".

Зокрема, ці компроміси Мерце пов’язав з ширшим контекстом європейської інтеграції України. Так, на його думку, у разі ухвалення подібних рішень українському керівництву доведеться пояснювати їх суспільству, зокрема через демократичні механізми, такі як референдум. Та все ж подібні кроки можуть розглядатися як частина політичної ціни за наближення до членства в Європейському Союзі.

"Якщо президент Володимир Зеленський прагне донести це до свого населення та заручитися підтримкою більшості, зокрема через проведення референдуму, він водночас має сказати громадянам: "Я відкрив вам шлях до Європи", — цитує його промову видання.

Окремо канцлер звернув увагу на те, що процес наближення України до ЄС уже тривалий час ускладнюється внутрішніми розбіжностями серед держав-членів. Зокрема, він згадав блокування з боку Угорщини, яке гальмувало ухвалення рішень щодо подальших кроків інтеграції.

Водночас Мерц заявив, що швидке приєднання України до ЄС є нереалістичним, і навіть цільові дати, які раніше озвучувалися українською стороною, зокрема 2027 чи 2028 рік, не відповідають реальному темпу необхідних реформ. Крім того, він підкреслив, що під час війни вступ до ЄС неможливий, а країна має виконати критерії щодо верховенства права, антикорупційної політики та інших стандартів блоку.

"Зеленський мав ідею вступити до ЄС 1 січня 2027 року. Це не спрацює. Навіть 1 січня 2028 року нереалістично", – зауважив канцлер.

Серед можливих проміжних кроків Мерц запропонував розглянути розширення участі України в європейських інституціях у статусі спостерігача. За його словами, така ідея обговорювалася на нещодавньому саміті європейських лідерів, який відбувся на Кіпрі за участю президента України Володимира Зеленського.

Раніше видання Politico писало, що Україна може зіткнутися з посиленням конкуренції на шляху до вступу в Європейський Союз через появу нових, економічно сильних кандидатів. Водночас у самому ЄС дедалі більше уваги приділяють не економічним вигодам розширення, а питанням безпеки, тому прецес євроінтеграції нових країн, зокрема України, ускладнюється.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україні не варто пропонувати часткове членство ЄС, адже наша країна має бути рівноправною країною такою, як і всі інші члени